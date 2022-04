गर्भ में पल रहे बच्चे के साथ महिला ने कर दी ऐसी हरकत कि हो गई जेल! लग गया करोड़ों रुपये का जुर्माना

किसी भी महिला के लिए मां बनना बहुत सुखद अनुभव हो सकता है मगर किसी ने अगर प्रेग्नेंसी प्लैन ना की हो तो उसके लिए ये काफी चिंताजनक स्थिति हो सकती है. ऐसे में महिलाओं के पास गर्भपात (Abortion laws around the world) कराने का विकल्प तो होता है मगर हर देश में अबॉर्शन के अपने नियम होते हैं जिनके तहत ही महिलाएं ऐसा करवा सकती हैं. हाल ही में अमेरिका की एक महिला ने गर्भपात (American woman jailed after getting abortion) के नियमों का उल्लंघन कर खुद से ही अबॉर्शन कर लिया जिसके बाद उसे सलाखों के पीछे डाल दिया.

डेली स्टार की रिपोर्ट के अनुसार 26 साल की लिजेले हेरेरा (Lizelle Herrera) अमेरिका के टेक्सस (Texas woman jailed for self-induced abortion) में रहती हैं. उन्होंने पिछले दिनों मेक्सिको बॉर्डर के पास स्टार काउंटी में गिरफ्तार किया गया. उनपर आरोप है कि उन्होंने अपने से गर्भ में पल रहे बच्चे को मार डाला. इसके बाद उनपर हत्या का आरोप लग गया है.

टेक्सस के कड़े कानून की वजह से महिला को हुई जेल

आपको बता दें कि पूरे अमेरिका में टेक्सस के गर्भपात नियम सबसे जटिल और कड़े हैं. साल 2021 में अबॉर्शन के कानून (Texas abortion laws) को और भी ज्यादा सख्त कर दिया गया था जिसके बाद कई महिलाओं ने इस कानून का विरोध भी किया. आपको बता दें कि टेक्सस में अब गर्भ में पल रहे बच्चे की दिल की धड़कनें आ जाने के बाद गर्भपात कराना गैर कानूनी है. इस प्रेग्नेंसी वीक के हिसाब से समझें तो प्रेग्नेंसी के छठे हफ्ते के बाद से ही गर्भपात नहीं कराया जा सकता है. इसके अलावा प्राइवट नागरिक, जिन्हें किसी दूसरे के द्वारा की गई ऐसी हरकत के बारे में पता चला है या किसी अस्पताल के बारे में पता चला है जो ये काम कर रहा है, उनके खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं और जीते जाने पर उन्हें मोटी रकम हाथ लग सकती है. महिला अधिकारों से जुड़े संगठन लिजेले की रिहाई की मांग कर रही हैं. उनका कहना है कि औरत को उसके अबॉर्शन चुनने का पूरा हक है. लोगों का दावा है कि टेक्सस के ऐसे नियमों के कारण कई महिलाएं दूसरे देशों में जाकर अबॉर्शन करवाती हैं जहां कानून लचीले हैं.