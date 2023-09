Cat engages in a fierce fight with its leg: एक बिल्ली का पैर उसके ही कंट्रोल से बाहर हो गया. फिर क्या था, दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई हुई. अपने ही पैर से लड़ाई में उलझी इस बिल्ली का वीडियो काफी मजेदार है, जिसने लोगों को जोर-जोर से हंसने पर मजबूर कर दिया. अब यह वीडियो इंटरनेट पर धमाल मचा रहा है.

रेडिट पर शेयर किया गया वीडियो : सोशल मीडिया साइट ‘Reddit’ पर शेयर की गई क्लिप में दिखाया गया है कि कैसे बिल्ली को अचानक याद आता है कि उसके पैर हैं, और वह अपने शरीर के अंग यानी पंजे से ही लड़ने लगती है. इस वीडियो को ‘रेडिट’ पर एक मजेदार कैप्शन के साथ पोस्ट किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि, ‘वह पंजे से लड़ी और पंजा जीत गया.’

क्या दिखता है वीडियो में

वीडियो में दिखता है कि एक बिल्ली फर्श पर लेटी हुई है. वह अपने पिछले पैर से अपना सिर खुजला रही है. अचानक, बिल्ली रुकती है और अपने पैर को देखते हुए वास्तव में चकित हो जाती है. आगे जो होता है वह आपको हंसने पर मजबूर कर देगा. बिल्ली उठ कर अपने पैर से लड़ने लगती है. बिल्ली का पैर उसके मुंह पर कई बार वार कर करता है. वीडियो के आखिर में यह लड़ाई बिल्ली के अपनी हार मानने के साथ खत्म होती है. इस तरह इस भयंकर लड़ाई में बिल्ली के पंजे की जीत होती है.

यहां देखें- अपने ही पंजे से लड़ती बिल्ली का वीडियो

पंजे से लड़ती हुई बिल्ली का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. ‘रेडिट’ पर वीडियो पोस्ट किए जाने के बाद अब तक 4 हजार से ज्यादा अपवोट मिल चुके हैं. बीतते समय के साथ वीडियो पर इन अपवोट्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. बिल्ली के हंसा देने वाले वीडियो पर लोगों ने कई कमेंट्स भी किए हैं.

लोगों के कमेंट्स

एक रेडिट यूजर ने कमेंट किया, ‘ईमानदारी से कहूं तो यह वीडियो मुझे बहुत जोर से हंसाता है!.’ दूसरे शख्स ने लिखा, ‘बहुत ही प्रफुल्लित करने वाला’. तीसरे शख्स ने वीडियो के कैप्शन की तारीफ की और उसने कमेंट किया, ‘परफेक्ट हैडलाइन’. चौथे शख्स ने सहमति जताते हुए लिखा, ‘शानदार, सचमुच’.