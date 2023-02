Viral Video: दर्जनों बाघ को शख्स ने छड़ी से किया काबू! पालतू बिल्लियों की तरह मानी बात, दुम दबाकर भागे

बाघ जैसे खूंखार जीव का सामना करने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती है. टाइगर चाहे फिल्मों में दिख जाए या किसी सोशल मीडिया वीडियो में नजर आ जाए, उन्हें देखकर डर एक समान ही लगता है पर वही बाघ अगर ठीक सामने आ जाए तो लोगों की हालत खराब हो जाती है. हालांकि, बहुत से लोग इतने निडर होते हैं कि उनके सामने शेर, बाघ, हाथी जैसा कोई भी जीव आ जाए, उनके अंदर डर का एक कण भी नहीं आता है. ऐसे एक व्यक्ति का वीडियो हाल ही में वायरल (Man with tigers in cage video) हो रहा है जो सिर्फ एक छड़ी की मदद से दर्जनों बाघों को काबू करता दिख रहा है.

इंस्टाग्राम अकाउंट @natureslethal पर हाल ही में एक वीडियो (tigers in cage with man video) पोस्ट किया गया है जो लोगों को बहुत हैरान कर रहा है. इस वीडियो में एक व्यक्ति कई बाघों (Tigers afraid of stick viral video) के सामने खड़ा हुआ है. उसके बावजूद उसे डर नहीं लग रहा है. उल्टा बाघ उससे डर रहे हैं. अक्सर जू कीपर या जानवरों के ट्रेनर से जानवर डरते हैं पर इतनी संख्या में ऐसे खतरनाक जीव भी डरेंगे, ये काफी हैरान करने वाली बात है.

पिंजड़े में बैठे दिखे दर्जनों बाघ

वायरल वीडियो में एक बड़ा पिंजड़ा दिख रहा है जिसमें कई बाघ मौजूद हैं. उनके ठीक सामने एक शख्स खड़ा है जिसके हाथ में एक छड़ी है और वो उन बाघों को डरा रहा है. शख्स दुबला पतला है, दूसरी ओर बाघ मोटे-तगड़े से दिख रहे हैं. बीच-बीच में कोई बाघ गुर्राता हुआ भी सुनाई दे रहा है. तभी अचानक शख्स अपनी छड़ी को उठाता है और उनको खदेड़ने लगता है. फिर सारे बाघ किसी पालतू बिल्ली की तरह दुम दबाकर वहां से भागते हैं और दूसरे पिंजड़े के अंदर जाकर बंद हो जाते हैं.

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 38 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक ने कहा कि इतने खूबसूरत जीवों को इतने छोटे से बॉक्स में रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है. उन्हें आजाद छोड़ देना चाहिए जिससे वो हर हफ्ते सैकड़ों मील घूम सकें. एक ने मजाक में कहा कि वीडियो में दिख रहा शख्स अपनी छड़ी पर कुछ ज्यादा ही यकीन कर रहा है!