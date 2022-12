स्टारबक्स में कॉफी पीने पहुंची महिला के कपड़े देखकर भड़के कर्मी, अश्लील बताकर निकाला बाहर तो फूटा गुस्सा!

इंसान क्या पहनता है और क्या नहीं ये तय करना उसके ऊपर है पर कई बार कुछ पब्लिक प्लेसेज़, जैसे रेस्टोरेंट या दुकानों के कपड़ों को लेकर अपने तौर तरीके होते हैं जिसके आधार पर वो रेस्टोरेंट को आने की इजाजत देते हैं. पर जब उनके अनुसार कपड़े ना हों त मेहमानों को आने नहीं दिया जाता. हाल ही में ऐसा ही एक विदेशी टिकटॉक यूजर के साथ हुआ जिसे उसके कपड़ों (Woman kicked out of cafe due to clothes) की वजह से रेस्टोरेंट में घुसने नहीं दिया गया. इसके बाद उसे रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया गया.

न्यूयॉर्क पोस्ट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार Ezzy नाम की एक टिकटॉक यूजर (tiktok user revealing clothes in cafe) ने हाल ही में सोशल मीडिया पर अपनी आपबीती सुनाई है जो सभी को हैरान कर रही है. दरअसल, ईज़ी का कहना है कि वो हाल ही में फेमस कॉफी शॉप स्टारबक्स (Starbucks employee kicked out woman) में कॉफी पीने गई थीं जब वहां से उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया. इसका कारण था उनके कपड़े!

महिला ने कहा कि उसके कपड़ों की वजह से उसे निकाला गया. (फोटो: tiktok/ezzystyles)

कैफे कर्मी ने निकाला बाहर

महिला ने बताया कि उन्होंने कैफे में एक हल्के पीले रंग का ट्यूब टॉप पहना था जिसपर दिल बना हुआ था. जब वो अपने कॉलेज के कैंपस में बने स्टारबक्स में पहुंचीं तो वहां मौजूद कर्मी ने उनसे कहा कि वो वहां नहीं बैठ सकतीं क्योंकि उनके कपड़े अश्लील है. उसने कहा कि ईजी को फुल शर्ट पहन लेनी चाहिए. उनसे कहा गया कि ये एक पब्लिक प्लेस है ऐसे में यहां फुल शर्ट पहनना ही ठीक होगा. उन्होंने कर्मी से कहा कि वो वहां की कर्मचारी नहीं है जिसे ड्रेस कोड फॉलो करना पड़े, वो एक एडल्ट हैं और अपने मन मुताबिक कपड़े पहन सकती हैं.

लोगों ने किया महिला का समर्थन

कर्मी उन्हें बाहर निकालने लगा तब उन्होंने कहा कि उसकी ऐसी बातें उनकी खूबसूरती को कम नहीं करेंगी, वो बहुत क्यूट लग रही हैं. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार ईजी के फॉलोअर्स को भी ये जानकर हैरानी हुई कि उन्हें कपड़ों की वजह से बाहर निकाल दिया गया. एक ने कहा कि वो इतनी अच्छी लग रही थीं कि स्टारबक्स उनके लायक नहीं था. वहीं एक ने कहा कि आखिर कोई ट्यूब टॉप के लिए कैसे पाबंदी लगा सकता है.