'मई में आएगा प्रलय, हजारों लोगों की जाएगी जान!' खुद को समय यात्री बताने वाले शख्स का अजीबोगरीब दावा

सोशल मीडिया पर फेमस होने के लिए अक्सर लोग ऐसे-ऐसे दावे करने लग जाते हैं जो सुनने में बड़े ही विचित्र लगते हैं और वास्तविकता से परे होते हैं, पर वो इतने चौंकाने वाले होते हैं कि कभी-कभी लोगों को उनपर यकीन हो जाता है और वो उससे डरने भी लगते हैं. इन दिनों एक व्यक्ति (Timer traverller claim disaster to come in May) का एक दावा भी चर्चा में है. पर उसपर कितना यकीन करना है, ये आप पर निर्भर करता है क्योंकि इंटरनेट पर बताई जाने वाली हर चीज सच नहीं होती है.

डेली स्टार न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ईनो एलैरिक (Eno Alaric) नाम के व्यक्ति को सोशल मीडिया पर लोग @theradianttimetraveller के नाम से भी जानते हैं. शख्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टिकटॉक पर वीडियोज पोस्ट कर अजीबोगरीब दावे करता है. रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में उसने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अगले महीने, यानी मई के महीने (Disaster will come in May) को लेकर भी एक चौंकाने वाला दावा किया गया है.

भविष्य से लौटे व्यक्ति का दावा

शख्स के इस दावे से पहले आपको ये बता दें कि वो खुद को समय यात्री बताता है. उसका कहना है कि वो साल 2671 से आया है, इसलिए उसे मालूम है कि भविष्य में क्या होने वाला है. इसी आधार पर वो कई अजीबोगरीब दावे करता रहता है. जिस दावे की हम बात कर रहे हैं वो मई के महीने से जुड़ी है. उसका कहना है कि अगले महीने प्रलय आएगा जिसमें हजारों लोगों की जान चली जाएगी. उसने कहा कि 15 मई को 750 फीट ऊंची सुनामी लहरें अमेरिका के पश्चिमी कोस्ट से टकराएंगी जो सैन फ्रांसिस्को को तबाह कर देंगी. इसके अलावा उसने कहा कि 30 मई को 150 यूएफओ लोगों को नजर आएंगे जो धरती पर कब्जा करने की फिराक में होंगे.

जून के महीने को लेकर भी की भविष्यवाणी

इसके साथ ही उसने जून के महीने को भी लेकर भविष्यवाणी कर दी है. उसने कहा कि 12 जून को 9.5 तीव्रता का भूकंप आएगा जिसकी वजह से कैलिफोर्निया के सैन एंड्रियास में 8 किलोमीटर गहरी दरारें पड़ जाएंगी. इन दरारों से कई विलुप्त हो चुके जीव बाहर निकलेंगे जिसमें टाइटनोबोआ सांप होगा जो 75 फीट तक लंबा हो सकता है. उसने बताया कि 14 जून को धरती के 12 लोगों को सूरज से सुपरपावर्स मिलेंगी. वहीं 18 जून को 7 लोग अंतरिक्ष में बने वर्म होल की मदद से धरती पर आ गिरेंगे. ये दावे सुनकर बहुत से लोगों ने उसे ट्रोल भी किया और कई उसकी बातों पर यकीन करने लगे.