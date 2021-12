Viral Video: कछुए पर हुआ कुत्ते से भिड़ने का भूत सवार! परेशान करने के लिए करने लगा अजीबोगरीब हरकत

इन दिनों फेसबुक पर एक बेहद मेजदार वीडियो वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक छोटा कछुआ और कुत्ता (Tortoise Irritates Dog Funny Video) नजर आ रहा हैं. कछुआ बार-बार कुत्ते के सामने अपना मुंह फाड़कर ऐसी हरकत करता दिख रहा है जिसे देखकर लग रहा है जैसे वो उसके ऊपर चिल्ला रहा हो. कुत्ता उसकी हरकत से बीच-बीच में इतना खीज जाता है कि वो कई बार अपने मुंह (Dog Tries to Attack Turtle in Funny video) से उसकी गर्दन पर हमला करता है मगर कछुआ हर बार अपना सिर अपनी शेल के अंदर घुसा लेता है.