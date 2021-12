महिला को है अंजान लोगों संग रोमांस करने का शौक, छुपाती है खुद से जुड़ा सच जिसे जानकर भड़क जाते हैं लोग

अक्सर इंसान अपने बारे में ऐसी बातें दूसरों को नहीं बताता जिसको लेकर वो बहुत सहज नहीं हो पाता. चाहे वो परिवार से जुड़ी कोई समस्याएं हों या फिर शारीरिक की कोई कमी. कई बार तो लोग ये बातें उन लोगों से भी छुपा ले जाते हैं जिनके वो बहुत ही करीब हो जाते हैं. हाल ही में एक महिला ने अपनी ऐसी ही एक हरकत का जिक्र कर सभी को चौंका (Woman Share Weird Secret) दिया है. उसने बताया कि उसे अंजान लोगों को किस करना और उनके साथ रोमांस करना (Woman Likes to Romance with Strangers) पसंद है मगर वो ऐसा करने से पहले उन्हें खुद से जुड़े एक बड़े (Transgender Woman Doesn’t Reveal her Identity to Strangers) सच के बारे में नहीं बताती है. जिसके बारे में जब लोगों को बाद में पता चलता है तो वो भड़क जाते हैं.

इंग्लैंड के लैंकशायर (Lancashire, England) में रहने वाली 20 साल की टायला डो (Tayla Dow) से जुड़ा एक बड़ा सच है जिसे वो सबको बताने से हिचकिचाती हैं. दरअसल, टायला एक ट्रांसजेंडर महिला (transgender woman) हैं. उन्होंने भारी रकम खर्च कर के अपने लुक को महिलाओं से मिलता जुलता बनाया है लेकिन वो ये बात हर किसी को बताने में सहज महसूस नहीं करती हैं. इसलिए जब उनके इस सच के बारे में सबको पता चलता है तो वो दंग भी हो जाते हैं और ठगा हुआ सा महसूस करने लगते हैं.

लाखों रुपये खर्च कर करवाई सर्जरी

मिरर वेबसाइट के अनुसार महिला ने कहा कि जो भी पुरुष उससे फ्लर्ट (transgender woman likes to kiss strangers) करने के लिए नजदीकी बढ़ाते हैं उन्हें ये जानने का हक नहीं है कि वो ट्रांसजेंडर महिला है. वो सिर्फ उन्हें किस करती है और थोड़ा बहुत फ्लर्ट कर लेती है. टायला के अनुसार इतनी सी चीज के लिए उसका ये बड़ा राज सबको बताना उसे ठीक नहीं लगता है. टायला ने बताया कि उन्होंने 30 लाख रुपये खर्च कर अपनी नाक और ठुड्डी को ठीक करवाया है जिससे वो और भी ज्यादा महिलाओं जैसी लगें.

महिला को लगता है सच बताने में डर

जब से टायला ने इस बात से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है तब से लोग उसकी खूब आलोचना कर रहे हैं. कई लोग ठगा हुआ मेहसूस कर रहे हैं जबकि कुछ तो कह रहे हैं कि ऐसा करना गैरकानूनी है. इस बात पर टायला ने कहा कि जब शराब के नशे में धुत पुरुषों को मैं बार में दिखाई देती हूं तो वो मेरी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. ऐसे में मुझे सुरक्षित नहीं लगता कि मैं उन्हें अपने इस राज के बारे में बताऊं क्योंकि मुझे अपनी सुरक्षा पर डर लगने लगता है. जब तक मैं किसी के साथ संबंध नहीं बनाती, तब तक मैं ये बातें उनसे नहीं कहती.