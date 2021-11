गर्दन में धातु के छल्ले पहन हैरान कर देती हैं यहां की महिलाएं! अनोखे रिवाज का विचित्र है कारण

इस दुनिया में सदियों से कई रीति-रिवाज चले आ रहे हैं जिनके बारे में जानकर हर कोई दंग (Weird Traditions of the World) हो जाता है. लोगों की आस्था से जुड़े ये रिवाज आज भी प्रचलित हैं. बहुत सी जनजातियां और समुदाय अपनी परंपराओं को बचाकर रखना चाहते हैं इसलिए गुजरे वक्त की अनोखी परंपराओं (Unique Rituals of the World) को वो आज भी साथ लिए चल रहे हैं. ऐसी ही एक प्रथा म्यांमार की एक जनजाति (Myanmar Tribe) में सालों से चली आ रही है. इस खास जनजाति की महिलाएं अपनी गर्दन में धातु के छल्ले (Tribal Women Wear Rings in Neck) पहनती हैं जिससे उनकी गर्दन काफी विचित्र ढंग से लंबी (Giraffe Neck Women) लगने लगती है.

उत्तरी थाइलैंड (North Thailand) और म्यांमार (Myanmar) के बॉर्डर पर करेनेनी जनजाति (Karenni Tribe) रहती है जिसे कयान लहवी (Kayan Lahwi) कहते हैं. कयान लोग (Kayan People Weird Tradition) अपनी औरतों की बेहद अनोखी वेशभूषा के कारण जाने जाते हैं. औरतें अपनी गर्दन में रिंग यानी छल्ले (Kayan Women Wear Coils in Neck) पहनती हैं जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उनकी गर्दन खिंची (Strech Neck Women) हुई है और उनका सर गोल्ड के एक प्लेटफॉर्म के ऊपर रखा हुआ है. ये रिवाज सदियों पुराने हैं और अब के लोगों को ठीक से पता भी नहीं है कि इन रिवाजों का पालन क्यों किया जाता है. आपको बता दें कि करीब 2 दशक पहले करेनेनी जनजाति और म्यांमार की सरकार के बीच हिंसक गृह युद्ध छिड़ गया जिसके बाद कयान लोगों को म्यांमार से भागकर थाइलैंड के उत्तरी पहाड़ी इलाके में जाकर बसना पड़ा.

यहां कि महिलाओं अपनी अनोखी वेशभूषा के लिए दुनियाभर में फेमस हैं. (फोटो: Twitter/@Bigmozel)

इन कारण से महिलाएं पहनती हैं छल्ले

ऐसा माना जाता है कि गांव के इलाकों में सदियों से बाघ पाए जाते हैं जो इंसानों पर हमला कर देते हैं. हमले के दौरान वो सबसे पहले इंसान की गर्दन पर प्रहार करते हैं. इसलिए यहां की महिलाओं ने सालों से गलो को धातु के छल्लों से ढकना शुरू कर दिया. एक मान्यता ये भी है कि पुराने वक्त में दूसरी जनजाति के लोग जब हमला करते थे तो महिलाओं को अगवा कर के ले जाते थे. इस अत्याचार से बचने के लिए महिलाओं ने गले में छल्ले पहनने की शुरुआत कर दी क्योंकि उनका मानना था कि इससे वो कम सुंदर लगेंगी और पुरुष उन्हें अगवा नहीं करेंगे. हालांकि, इस अद्भुत रिवाज ने इन महिलाओं की खूबसूरती को और भी निखार दिया है. मगर इन छल्लों से महिलाओं को काफी मुश्किल भी होती है. बचपन से पहनाए गए इन छल्लों के कारण गला खिंचता जाता है और कॉलर बोन को ये रिंग नीचे ढकेलती जाती हैं. इस वजह से गले की हड्डी में गंभीर चोटें भी लग जाती हैं.

शर्णार्थियों की तरह बिताते हैं जिंदगी

कयान लोग थाइलैंड में शर्णार्थियों की तरह रहते हैं. इसलिए सरकार ने उनको कई सुविधाओं से वंचित कर रखा है. उनके सरकारी आईडी कार्ड्स नहीं बने हैं जिसके कारण उनके बच्चे छठी क्लास से आगे नहीं पढ़ पाते. यही नहीं, उन्हें आईडी न होने के कारण मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं मिल पाता जिस वजह से उनके लिए अस्पतालों में इलाज करवाना काफी महंगा साबित होता है. यहां इन लोगों के लिए गांव बनाए गए हैं जिनसे बाहर निकलने की उन्हें इजाजत नहीं है. हालांकि, दुनियाभर से पर्यटक इन अद्भुत रिवाजों वाले लोगों को देखने आते हैं और ये लोग अपनी खास शिल्पकारी उन्हें बेचकर पैसे कमाते हैं.