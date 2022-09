बारिश से बचाने के लिए रिपोर्टर ने माइक पर चढ़ा दिया कंडोम! तूफान में करती दिखी लाइव रिपोर्टिंग

अमेरिका के फ्लोरिडा में इयान (Ian hurricane in Florida, USA) नाम के चक्रवात ने वहां भारी तबाही मचा दी है. इसके कारण आंधी-तूफान, बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है. टीवी चैनल्स से लेकर सोशल मीडिया तक पर इस तूफान के भयानक दृश्य देखने को मिल रहे हैं. पेड़-कार ही नहीं, लोगों के घर तक तूफान के कारण उड़ जा रहे हैं. इस आपदा को लोगों तक पहुंचाने के लिए वहां की मीडिया और पत्रकार जी-जान से रिपोर्टिंग कर रहे हैं. इस बीच एक अमेरिकी पत्रकार चर्चा में आ गई है क्योंकि तूफान में वो अपने माइक पर कंडोम (TV reporter put condom on microphone) चढ़ाए नजर आ रही है.

डेली स्टार वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार NBC चैनल की रिपोर्टर कायला गेलर (Kyla Galer) सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बनी हुई हैं. इसका कराण है कायला का टीवी माइक (female reporter condom on mic photo) जिसकी मदद से वो लोगों के इंटरव्यू ले रही हैं. रिपोर्ट के मुताबिक कायला ने अपने माइक पर कंडोम (condom on mic in rain) चढ़ाया हुआ है. वो फ्लोरिडा के तूफान को कवर करने के लिए वहां थीं और बड़ी ही बाहदुरी से उन्होंने घटना की रिपोर्टिंग की मगर लोग हैरान होने लगे कि क्या वाकई उन्होंने माइक्रोफोन पर कंडोम चढ़ाया है!

रिपोर्टर ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर वीडियो शेयर कर माइक पर कंडोम चढ़ाने को लेकर सफाई दी. (फोटो: Instagram/kylagaler)

माइक पर कंडोम चढ़ाकर रिपोर्टिंग करती दिखी रिपोर्टर

तब कायला ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक छोटा वीडियो पोस्ट कर लोगों को सच बताया. उन्होंने इस वीडियो में कहा- “कई लोग मुझसे सोशल मीडिया पर ये पूछ रहे हैं कि मेरे माइक पर क्या लगा है. तो मैं बताना चाहती हूं कि आप जो सोच रहे हैं, वो सही है. ये एक कंडोम ही है. यहां बहुत बारिश हो रही है और अगर माइक्रोफोन में पानी गया तो ये खराब हो जाएगा और मैं रिपोर्टिंग नहीं कर पाऊंगी. ऐसे में मुझे ये करना पड़ा. ये कंडोम ही है.”

