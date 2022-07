नीलाम हुईं सालों पुरानी व्हिस्की की दो बोतलें, कीमत जानकर हैरान हो जाएंगे आप!

शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. ये जानते हुए भी लोग शराब का सेवन करने से खुद को नहीं रोकते. बहुत से लोग तो कीमती से कीमती शराब पीने के शौकीन होते हैं. उन्हें सालों पुरानी व्हिस्की (Old Whiskey) जुटाकर अपने बार का कलेशन बढ़ाना पसंद है. वैसे आप जानते होंगे कि अलग-अलग किस्म की शराब की कीमत एक दूसरे से काफी अलग होती है. वो जितनी पुरानी होती जाए, उनका दाम उतना बढ़ता जाता है. हाल ही में ब्रिटेन में व्हिस्की की नीलामी (Whiskey auction in Britain) हुई है जिसमें दो छोटी बोतलों की कीमत लाखों (2 miniature whiskey bottles cost in lakhs) रुपये है.

मिरर वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में आयले व्हिस्की ऑक्शन (Islay Whiskey Auction) में सिंगल मॉल्ट व्हिस्की (Single Malt Whiskey auction in lakhs) की दो छोटी बोतलों की नीलामी हुई जिनकी कुल कीमत इतनी है कि आप एक कार आराम से खरीद सकते हैं. इनमें से एक है जेम्स मैकआर्थर की मॉल्ट मिल (James MacArthur’s Malt Mill) जिसे 1990 के दौर में पैक किया गया था मगर उसे 1959 में डिस्टिल किया गया था. इस बोतल को 6 लाख से ज्यादा रुपयों में नीलाम किया गया है.

लाखों रुपये में बिकी व्हिस्की की दो बोतलें

इसके साथ ही दूसरी व्हिस्की स्प्रिंगबैंक (Springbank) की है जिसे 1919 में बनाया गया था जबकि 1969 में उसे कैंपबेलटाउन की स्प्रिंगबैंक डिस्टिलेरी में पैक किया गया था. इस बोतल की कीमत तो और भी ज्यादा, यानी 7 लाख रुपये है. मैकआर्थर व्हिस्की की बोतल दुनिया में सिर्फ 4 ही हैं. स्कॉटलैंड के आइले आइलैंड पर मॉल्ट मिल डिस्टिलेरी में बनाया गया था. मॉल्ट मिल को साल 1962 में बंद कर दिया गया था. उससे 3 साल पहले ही इसे डिस्टिल किया गया था. इन दोनों छोटी बोतलों की कुल कीमत 13 लाख रुपये है.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

करोड़ों में होती है दुनिया की सबसे महंगी शराब

नीलामी में व्हिस्की जीतने वाले अंजान शख्स ने कहा कि कुछ सालों तक वो इस शराब को नहीं पिएगा क्योंकि वो दूसरों को गर्व से दिखाना चाहता है कि उसके पास इतनी कीमती व्हिस्की है. व्हिस्की ऑक्शन की निदेशक इसाबेल ग्राहम ने बताया कि छोटी बोतलों को उपहार या यादगार तोहफों के रूप में लोगों को भेंट किया जाता है. अगर आपको लग रहा है कि ये सबसे महंगी शराब है तो आप गलत हैं. स्विडिश डीवा वॉडका का दाम 7 करोड़ से भी ज्यादा होता है. इसे क्रिस्टल्स, प्लैटिनम और गोल्ड से जड़ी बोतल में दिया जाता है. वहीं गाउट डे डियामेंट्स नाम की शैंपेन को गोल्ड और हीरे लगी बोतल में दिया जाता है और उसकी कुल कीमत 17 करोड़ रुपये से ज्यादा होती है.