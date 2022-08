शिक्षक ने समझाया UPSC में तुक्का लगाने के वैज्ञानिक तरीके! वीडियो देखकर IAS अधिकारी के उड़ गए होश

UPSC को भारत के सबसे मुश्किल एग्जाम्स में से एक माना जाता है. छात्र सालों तक सिविल सेवाओं की तैयारी करते हैं मगर कई बार उनके हाथ सिर्फ और सिर्फ नाकामी ही लगती है. इस परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल और उसका पैटर्न इतना मुश्किल होता है कि अगर किसी को उसकी जानकारी नहीं हुई तो वो गलत जवाब ही मार्क कर देगा. यूपीएससी या फिर अन्य सिविल सेवा की परीक्षाओं में तुक्का (UPSC exam mein tukka kaise lagayen) नहीं लगाया जा सकता. मगर इन दिनों एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है जो इस एग्जाम में भी लोगों को तुक्का (How to guess in UPSC exams) लगाने की ट्रिक समझा रहा है.

IAS अधिकारी अवनीश शरण (Awanish Sharan) अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज पोस्ट करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने एक वीडियो (Scientific method to guess in UPSC exam) शेयर किया जिसे देखकर शायद वो भी हद से ज्यादा चौंक गए. आप सोचेंगे कि इस वीडियो में ऐसी भी क्या खास बात है जो एक अधिकारी दंग हो गया. दरअसल, ये एक ऑनलाइन क्लास का वीडियो है जिसमें शिक्षक छात्रों को सिविल सेवा की परीक्षाओं में तुक्का लगाना सिखा रहा है.

आईएएस अधिकारी ने शेयर किया वीडियो

वीडियो में जो बोर्ड बना है उसपर बड़े अक्षरों में लिखा है- “तुक्का लगाने के वैज्ञानिक तरीके!” शिक्षक की टीशर्ट पर अनअकेडमी संस्था का लोगो है जो एक ऑनलाइन कोचिंग है. चलते-चलते हम ये भी साफ कर देना चाहते हैं कि न्यूज18 हिन्दी ये दावा नहीं करता कि वीडियो में नजर आ रहा व्यक्ति वाकई उस संस्था से है जिसका नाम उसकी टीशर्ट पर लिखा है. शख्स वीडियो में समझाता है कि अगर परीक्षा में निगेटिव मार्किंग 1/4, 1/3 या 1/2 है तो उसके हिसाब से कहां तुक्का लगाना चाहिए. ट्वीट की हुई क्लिप एक बड़े वीडियो का छोटा भाग लग रह है मगर सिर्फ इसे ही देखकर अवनीश शरण के होश उड़ गए. उन्हेंने वीडियो शेयर कर पूछा- “आर यू सीरियस!”

वीडियो पर लोगों ने दी प्रतिक्रिया

इस वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. एक महिला ने लिखा कि ये देखकर दुख होता है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था को इतनी बड़ी संस्था बर्बाद कर रही है. एक तरफ जहां लोगों ने उस शख्स की आलोचना की है, दूसरी तरफ कई लोग शिक्षक का समर्थन भी कर रहे हैं. एक ने कहा कि उस शिक्षक ने जो समझाया वो प्रोबेबिलिटी के आधार पर है.