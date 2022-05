सीधे नहीं उल्टे तैरती है ये मछली, 15 साल होती है जिंदगी! वैज्ञानिकों ने बताया अजीबोगरीब अंदाज का कारण

दुनिया में कई ऐसे जीव हैं जिन्हें प्रकृति ने बेहद अजीबोगरीब ढंग से बनाया है. कोई दिखने में अजीब लगता है तो किसी के तौर-तरीके अजीब होते हैं. यही चीजें उन्हें एक दूसरे से अलग भी करती हैं. आज हम आपको एक मछली के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका तैरने का तरीका दूसरी मछलियों से बिल्कुल अलग है. वो इसलिए क्योंकि ये मछली सीधा नहीं उल्टा (Weird fish that swims upside down) तैरती है.

कॉन्गो बेसिन में रहने वाली कैटफिश (Upside down catfish) प्रजाति की कई ऐसी मछलियां हैं जो सीधा ना तैरकर उल्टे तैरती हैं. देखने वालों को तो ये भी लग जाता है कि मछली मर चुकी है क्योंकि मछलियां मरने के बाद पलट (Why fish swim upside down) जाती हैं. पर इस मछली के लिए उल्टा तैरना अजीब नहीं है. आपको जानकर हैरानी होगी कि इंसानों को इस मछली के बारे में अभी से नहीं, हजारों साल पहले से पता था. मिस्र में बने मकबरे पर भी उल्टी मछलियों को उकेरे जाने के सबूत मिले हैं जो 4000 साल पुराने हैं.

15 साल तक होती है जिंदगी

मिस्र में ही उस दौरान उल्टी मछलियों के पेंडेंट बनाना भी काफी ट्रेंड में था. माना जाता था कि उस पेंडेंट को पहनने वाला व्यक्ति कभी डूबेगा नहीं. ये उल्टी हो जाने वाली कैटफिश प्रजाति की ये मछलियां एक्वेरियम में रह लेती हैं और इनकी जिंदगी 15 साल तक हो सकती है. ये 20 इंच तक बड़ी हो जाती हैं. अब सवाल ये उठता है कि मछलियां आखिर उल्टी होकर क्यों तैरती हैं?

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

उल्टी क्यों तैरती है ये मछली?

अम्यूजिंग प्लैनेट वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार मछलियां उल्टे होकर इसलिए तैरती हैं जिससे वो अपना भोजन आसानी से जुटा सकें. ये मछलियां पानी में गिरी लकड़ी या पानी के अंदर झूले पेड़ों के तनों के नीचे से अपना खाना लेती हैं. तो तनों के नीचे जाकर अच्छे से खाना खाने के उद्देश्य से ये उल्टे होकर तैरती हैं. इस तरह तैरकर वो बेहद छोटे कीड़ों, लार्वा आदि, को आसानी से पकड़ सकती हैं. वैज्ञानिकों ने लैब में इस बात का भी पता लगाया कि ये कैटफिश जब पानी के सतह के पास उल्टा तैरती हैं तो उन्हें सतह के पास मौजूद ऑक्सीजन को लेने में आसानी होती है. आपको बता दें कि मछलियों के शरीर में उनके पेट के पास एक स्विम ब्लैडर होता है जो उन्हें पानी में सीधे तैरने में मदद करता है और उन्हें पानी में गोल घूमने नहीं देता. इस तरह उनका संतुलन बना रहता है. मगर जब वो मर जाती हैं तब स्विम ब्लैडर काम नहीं करता और संतुलन बिगड़ जाता है. इस वजह से मछलियां पानी में मरने के बाद उल्टी (Why fishes turn upside down after dying) हो जाती हैं.