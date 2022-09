दूसरे पक्षियों का खून पीकर जिंदा रहती है चिड़िया, दिखने में है मासूम मगर हकीकत जानकर लगने लगेगा डर!

दुनिया में कई जीव मांसाहारी होते हैं जो दूसरे जानवरों का शिकार कर अपना पेट भरते हैं. कई पक्षी भी इसी श्रेणी में आते हैं. बाज, गिद्ध, उल्लू जैसे जीव छोटे जीवों के सहारे ही जिंदा रहते हैं. अगर गौर किया जाए तो जितने मांसाहारी जीव होते हैं, वो बड़े ही खूंखार और खौफनाक नजर आते हैं. चील, गिद्ध, बाज जैसे पक्षी (Bird drink blood of other birds) भी काफी खतरनाक लगते हैं मगर एक पक्षी ऐसा भी है जो दिखने में बेहद सीधा पर असल में बहुत ही खतरनाक नजर आता है. इस पक्षी (bird feed on blood) की डाइट भी हैरान करने वाली है.

हम बात कर रहे हैं वैंपायर फिंच (Vampire Finch) की. Geospiza difficilis septentrionalis नाम की ये चिड़िया दिखने में छोटी (small bird feed on blood) और बहुत ही मासूम लगती है मगर इसकी तुलना पिशाच यानी वैंपायर (Vampire bird) से की जाती है. ये सिर्फ डार्विन और वुल्फ (Darwin and Wolf island) नाम के दो छोटे आइलैंड्स पर पाए जाते हैं जो गालापैगोस आर्किपिलागो पर स्थित हैं. यूं तो ये चिड़िया फल और नट खाती है मगर जब इन्हें खाने का अभाव होता है तब ये अपनी तेज चोंच से दूसरे पक्षियों की चमड़ी को चीर कर उनका खून पीकर जिंदा रहती हैं.

चिड़िया दूसरे पक्षियों का खून पीती है. (फोटो: Facebook/Birds)

समुद्री पक्षियों का खून पीती है ये चिड़िया

आम तौर पर वैंपायर बर्ड ब्लू फुटेड बॉबू नाम की चिड़िया का खून चूसती है जो एक समुद्री पक्षी है और आकार में वैंपायर बर्ड से बहुत बड़ी होती है. मगर ये चिड़िया इस हमले का विरोध नहीं करती. उसका कारण ये है कि वैंपायर पक्षी असल में बड़े पक्षियों के शरीर पर चलने वाले बेहद छोटे कीड़ों को अपना आहार बनाती है, इसलिए वो उनके शरीर पर बैठकर चोंच मारती है. मगर चोंच मारते-मारते कब वो स्कीन के अंदर चोंच मारने लगती है, ये बड़े पक्षियों को पता ही नहीं चलता है.

खून की प्रवृत्ति कैसे विकसित हुई?

चिड़िया इन पक्षियों के पीछे बैठती है और तब तक चोंच मारती रहती है जब तक उस जगह से खून न निकलने लगे. इसके बाद वो अपनी चोंच धंसाकर खून पीने लगती है. यूं तो ये कोई नहीं जानता था कि इस चिड़िया को खून का स्वाद कब से पसंद आने लगा मगर अंदाजा लगाया जाता है कि धीरे-धीरे इवोल्यूशन से ऐसा हुआ होगा. चिड़िया, समुद्री पक्षियों के बदन के कीड़ों को चोंच से मारते-मारते उनकी चमड़ी तक चोंच मारने लगी होगी और इस तरह उसे खून अच्छा लगना लगा होगा. ऑडिटी सेंट्रल वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार खून चूसना बहुत पक्षियों में बहुत ही दुर्लभ माना जाता है. इस चिड़िया के भी मामले में वो खून चूसने पर तभी आती है जब उसे अन्य चीजें नहीं मिलतीं.