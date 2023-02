शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा का हुआ मिलन! त्रिकोण के रूप में तीनों आए नजर, जल्द दिखेगा अनोखा नजारा

खगोलीय घटनाएं देखने में बेहद अनोखी होती हैं. इंसान अंतरिक्ष के बारे में कम ही जानता है, ऐसे में जब उसे अंतरिक्ष से जुड़े खास नजारे देखने को मिलते हैं तो वो हैरान हो जाता है. पिछले दिनों एक और हैरान करने वाला नजारा तब देखने को मिला जब आकाश में शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा का मिलन (Venus, Jupiter, Moon conjunction photos) हुआ. इस घटना से जुड़ी काफी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

यूके स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी (European space agency) ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक फोटो पोस्ट की है जो काफी हैरान करने वाली है. इन तस्वीरों में वीनस, जूपिटर और मून (Venus, Jupiter and Moon came together) एक साथ मिलते हुए नजर आ रहे हैं. इस खगोलीय घटना की तस्वीर 22 फरवरी की शाम को ली गई थी. अगर आपको इसके बारे में नहीं पता था और आप भी इस घटना को देखना चाहते हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे भी ज्यादा अनोखा नजारा 1 मार्च को नजर आने वाला है.

एक साथ आए शुक्र, चंद्रमा और बृहस्पति

वैज्ञानिकों के अनुसार शुक्र और बृहस्पति एक दूसरे के करीब बढ़ रहे हैं और 1 मार्च को उनका कंजक्शन यानी मिलन होगा. असल में ये मिलन नहीं है क्योंकि दोनों एक दूसरे से काफी दूर हैं पर चूंकि दोनों ग्रह एक ही दिशा में आने वाले हैं तो हमें देखने पर ऐसा लगेगा जैसे वो मिल रहे हैं. बीते बुधवार को जब चंद्रमा भी उनके इस मिलन में शामिल हुआ तब काफी अनोखा पल लोगों ने देखा. धरती अपनी धुरी पर घूमती है, इसलिए तीनों का मिलन काफी कम देर के लिए था. सोशल मीडिया पर इस घटना की काफी फोटोज वायरल हो रही हैं.

लोगों ने शेयर की तस्वीरें

यूके स्पेस एजेंसी के पोस्ट पर लोगों ने प्रतिक्रिया दी और अपने द्वारा खींची गई तस्वीरों को भी शेयर किया. भारतीयों ने भी इस खास मौके की तस्वीरें खींची. किसी ने बेंगलुरू से तो किसी ने चेन्नई से इस नजारे को देखा. एक ने कहा कि ये नजारा अब तक का सबसे खूबसूरत दृश्य है जो उसने देखा है. एक ने कहा कि उसे पता चला था कि ऐसा कुछ होने वाला है पर वो देखने भूल गई जिसका उसे काफी अफसोस है.