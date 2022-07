Video : चिड़ियाघर घूमने पहुंचे थे पर्यटक, अचानक गाड़ी पर चीता ने लगा दी छलांग

Cheetah Jumped Over Visitors Jeep : इंटरनेट पर वायरल (Viral On Internet) होने वाले वीडियोज़ में लोगों को जानवरों से जुड़े हुए वीडियो ज्यादा पसंद आते हैं. वे चाहे पालतू जानवरों के वीडियो हों या फिर जंगल से आई फुटेज, लोग इन्हें देखना चाहते हैं. हाल ही में एक चीते का वीडियो वायरल (Viral Video Of Cheetah) हुआ है, जो किसी जंगल सफारी के दौरान वहां पहुंचे विज़िटर्स की जीप ही छलांग लगा देता है. वीडियो देखकर आपकी रूह कांप सकती है.

तेज़ रफ्तार के लिए जाना जाने वाला चीता जंगल सफारी (Jungle Safari Video) के लिए पहुंचे लोगों की जीप पर ही कूद पड़ा. जीप में मौजूद लोगों की ने ये देखा तो डर के मारे उनकी हालत खराब हो गई. चीता कैट फैमिली का वो सदस्य है, जो दुनिया भर में अपनी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के लिए मशहूर है. बताते हैं कि तेज़ दौड़ रहे चीते की एक छलांग की करीब 23 फीट के इलाके को कवर कर सकती है.

खतरनाक चीते को देख हुई हालत खराब

वायरल हो रहे वीडियो में कुछ लोग जीप में बैठकर जंगल में सफारी करने जा रहे हैं. ये वीडियो सेरेनगेटी नेशनल पार्क का है, जहां पर्यटकों की जीप में बैठकर लोग जा रहे हैं. इसी बीच एक चीता आता है और इनमें एक सफारी जीप के टायर पर कूदकर बैठ जाता है. थोड़ी देर उस पर रहने के बाद वो थोड़ा ऊपर चढ़कर सीधा जीप की छत पर छलांग लगा देता है और आराम से वहां बैठ जाता है. इस दौरान जीप के अंदर बैठे पर्यटकों की सांसें अटक जाती हैं. कुछ लोग उसका वीडियो बनाने की भी कोशिश करते हैं तो कुछ नीचे की ओर दुबक जाते हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

बाल-बाल बची जान

गनीमत ये रही कि चीता अच्छे मूड में था और वो किसी पर भी हमला नहीं करता है और सीधा जाकर जीप की छत पर बैठा रहता है. वीडियो को माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर आईएफएस सुरेंद्र मेहरा ने शेयर किया है. वीडियो को खबर लिखे जाने तक 67 हज़ार से भी ज्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं, जबकि इसे करीब 3000 लोगों ने लाइक किया है. वीडियो 50 सेकेंड का है और जिसने भी इसे देखा वो दंग रह गया क्योंकि चीता एक खूंखार शिकारी के तौर पर मशहूर है.