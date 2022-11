Video: शेरनी और भालू के साथ सेल्फी ले रही थी लड़की, तभी जानवर ने पंजा निकालकर खींचा !

Selfie With Lioness and Bear: इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़माने में लोगों को अच्छी-अच्छी तस्वीरें खींचने और उसे पोस्ट करने का खूब शौक होता है. हालांकि कई बार ये शौक उनकी जान पर बन आता है तो कई बार बड़ी मुसीबत पैदा कर देता है. कुछ ऐसा ही हुआ एक लड़की के साथ, जो जंगली जानवरों के साथ सेल्फी (Selfie With Wild Animals) लेने की जुर्रत कर रही थी.

वीडियो (Wildlife Video) में लड़की चिड़ियाघर में खूंखार जानवरों के पिंजरे के पास जाकर सेल्फी लेने की गुस्ताखी करने लगती है, इसके अगले ही पल जंगली जानवर लड़की के साथ जो करता है, वो देखकर आप दंग रह जाएंगे. वीडियो में लड़की की गलती उस पर जिस तरह भारी पड़ती नजर आ रही है, जिसे देखकर डर के मारे आपकी भी धड़कनें तेज हो जाएंगी.

शेरनी और भालू के साथ सेल्फी लेने की हिम्मत

अक्सर चिड़ियाघर में घूमने जाने वाले लोग सेल्फी लेने की कोशिश करने लगते हैं. इस दौरान कई बार ऐसी गलती भी हो जाती है, जिसका हरजाना उन्हें बाद में भुगतना पड़ता है. वायरल हो रहे वीडियो में भी एक लड़की खूंखार भालू और शेरनी के पिंजरे के पास जाकर सेल्फी लेने की कोशिश करती नजर आ रही है. तभी पीछे से भालू उसकी टी शर्ट खींचने लगता है. वो तो गनीमत ये थी कि वहां मौजूद शख्स उसे खींच लेता है, वरना बड़ा हादसा हो सकता था.

वायरल हो रहा है वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर _hasret_kokulum_नाम के अकाउंट से इस वीडियो को शेयर किया गया है, जिसे देखकर डर के मारे लोगों के रोंगटे खड़े हो रहे हैं. वीडियो को अब तक 2.3 मिलियन यानि 23 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 43 हजार से अधिक लोग इसे लाइक कर चुके है. वीडियो को ढेरों लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराते हुए लिखा है कि ऐसी बेवकूफी नहीं करनी चाहिए.