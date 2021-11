Video : मैगी को दूध और चॉकलेट सीरप के साथ पकाया, लोग बोले- 'ये घोर पाप है !'

Maggi New Recipe: मैगी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी की फेवरेट (Maggi Recipe) है. खासतौर पर बैचलर्स की ज़िंदगी में तो मैगी अलग की मुकाम हासिल कर चुकी है. ऐसे में अगर कोई मैगी को लेकर कोई उल्टा-सीधा एक्सपेरिमेंट (Experiment with Maggi) कर दे, तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता. हाल ही में एक फूड ब्लॉगर ने मैगी को दूध और चॉकलेट ( Maggi cooked in milk with chocolate syrup ) के साथ जब पकाकर पेश किया, तो लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. उन्होंने इस रेसिपी को खूब खरी-खोटी सुनाई.