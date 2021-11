Video: 11 महीने की बच्ची ने स्नोबोर्ड पर किया कमाल, चलने से पहले सीख ली बैलेंसिंग

11 Month Old Girl Snowboarding : आप किसी 11 महीने के बच्चे से क्या उम्मीदें रखते हैं ? सिर्फ इतना ही न कि वो ज़मीन पर बिना सहारे के चल सके. हालांकि चीन की एक बच्ची (Baby Wang Yuji ) इस उम्र में परफेक्ट तरीके से चल तो नहीं पाती, लेकिन उसने अपना वो हुनर दुनिया (Baby does snowboarding) को दिखाया है, जो वाकई कमाल है. बच्ची छोटी सी उम्र में पहाड़ों पर स्नोबोर्डिंग (11 Month Old Girl becomes Virat Hit) कर रही है. वो भी इतनी आसानी से कि आप देखकर दंग रह जाएंगे.