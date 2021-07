Viral: इंसानों की तरह जानवरों को भी है जिम जाने का शौक, समर बॉडी पाने के लिए करते हैं कड़ी मेहनत

अक्सर आपने जिम फ्रीक (Gym freak) इंसानों को देखा होगा, जो फिट रहने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन क्या आपने कभी ऐसे जानवर देखें हैं जिन्हें फिट रहने का शौक (Fitness freak animals) हो और वो समर बॉडी (Summer body) पाने के लिए मेहनत कर रहे हों? ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडियो पर वायरल (Viral video on social media) हो रहा है.

दरअसल, @24_birds_animals यूजरनेम से बने इंस्टाग्राम अकाउंट (Instagram account) पर एक ऐसा ही एक वीडियो अपलोड किया गया है, जिसमें जानवर कसरत (Animals doing exercise) करते दिखाई दे रहे हैं. अपनी फिटनेस (Fitness) का ख्याल रखते इन जानवरों को देखकर ऐसा लगेगा जैसे इन्होंने इसके लिए अच्छी खासी ट्रेंनिंग ली हो और अब यह एक्सपर्ट हो चुके हैं. आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो (Viral video) की शुरुआत में एक वीडियो टेक्स्ट (Video text) लिखा आता है, जिसमें लिखा है किसे बेस्ट समर बॉडी ( best Summer body) मिलने वाली है. इसके बाद वीडियो में दिखाया गया है कि एक बिल्ली (Cat) कार के पिछले टायर के पास वर्कआउट (Workout) कर रही है. दरअसल, इस बिल्ली ने अपने दोनों पैर ऊपर उठा कर कार पर टिका दिए हैं और अपनी अपर बॉडी (Upper body) को आगे-पीछे मूव कर रही है. इसके बाद इस वीडियो में एक और बिल्ली दिखाई दे रही है, जो कि पुल-अप बार एक्सरसाइज (Pull up bar exercise) कर रही है. वीडियो में देखा जा सकता है कि उसके साथ में एक शख्स खड़ा हुआ है, जो उसे ही देख रहा है, जैसे वो उसे ट्रेनिंग दे रहा हो. वहीं इस वीडियो में एक क्लिप और जोड़ी गई है, जिसमें दिखाया गया है कि एक बंदर पुश-अप्स (Monkey doing push ups) कर रहा है. तो वहीं इसकी आखिरी क्लिप में एक चिम्पांजी वेटलिफ्टिंग (Chimpanzee lifting weights) कर रहा है.

आपको बता दें कि यह वीडियो जो कोई भी देख रहा है, उसे यह इतना पसंद आ रहा है कि वो इसे बार-बार देखना चाहता है. आप भी इस वीडियो को जितनी बार देखेंगे, उतनी बार आपको इसे देखकर हैरत होगी.