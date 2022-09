Video: खूबसूरत दुल्हन के दूल्हे को देखते ही टूटा कुंआरों का दिल, 'प्यार' देख कोसने लगे अपनी किस्मत !

Bride Groom Video: शादी-ब्याह और जोड़ियों के मामले में तो यही कहा जाता है कि ये ऊपरवाले की बनाई हुई हैं. तभी तो कुछ भी हो जाए, शादी वहीं होती है, जहां लिखा होता है. हालांकि हर किसी को एक अच्छे जीवनसाथी की तलाश होती है, लेकिन किस्मत से ही उन्हें अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर नसीब होता है. हम किस्मत की बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आजकल एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल (Bride Kiss Groom Video) हो रहा है, जिसमें एक बूढ़े से दिखने वाले आदमी की किस्मत चमक गई है.

जब भी हम किसी की शादी का वीडियो या तस्वीरें देखते हैं तो कुछ जोड़ियां देखकर दिल खुश हो जाता है, वहीं कुछ जोड़ियों को देखकर हैरानी भी होती है. ऐसी ही हैरान कर देने वाली जोड़ी का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) छाया हुआ है, जिसे मानने के लिए आपको अपना दिल मजबूत करना पड़ेगा. वैसे वीडियो देखकर आप कई बहाने ढूंढेंगे, जिससे साबित किया जा सके कि ये मियां-बीवी नहीं हैं. वजह है इस जोड़ी के बीच का एज गैप, जो कुछ ज्यादा ही दिख रहा है.

बेमेल जोड़ी देख लोगों को आया चक्कर

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक बेहद खूबसूरत दुल्हन बैठी हुई मुस्कुरा रही है. उसके साथ एक बुजुर्ग शख्स भी बैठा हुआ है, जिसके गले में वरमाला है और माथे पर टीका लगा हुआ है, वहीं दुल्हन की भी मांग भरी हुई है. इस दौरान वो अपने बगल में बैठे बुजुर्ग शख्स को I LOVE YOU कहकर उसे चूम लेती है, जिसके जवाब में वो भी उसे I LOVE YOU TOO बोलता है. ऐसे में वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो दूल्हा ही है, जिससे दुल्हन ने शादी की है. हालांकि News18 उनके कपल होने की पुष्टि नहीं करता है.

वीडियो देख लोगों ने कोसी किस्मत

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्ट्राग्राम पर इस वीडियो को couple_official_page नाम के पेज से शेयर किया गया है. दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर भी वीडियो छाया हुआ है. लोग इसे देखने के बाद तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. वीडियो में ही जहां अंत में एक आदमी नदी में कूदता दिख रहा है, वहीं लोगों ने कमेंट में भी मज़ेदार बातें लिखीं हैं. एक यूज़र ने लिखा – ‘हे प्रभु अब तो अवतार लो’. वहीं, दूसरे यूजर ने लिखा, ‘ये मैं क्या देख रहा हूं. इतने बुरे दिन आने वाले हैं.’