Viral : भैंस ने बंद कर दी सबकी बोलती ! वीडियो देख छोड़ देंगे अक्ल का मज़ाक उड़ाना

Buffalo Viral Video : दुनिया में तरह-तरह के जानवर हैं और सबकी अपनी खासियतें हैं. कोई वफादार होता है तो कोई दिमाग का शातिर. हालांकि सीधी-सादी भैंस (viral video of buffalo ) को लेकर आपने ज्यादातर कहावतें भैंस की अक्ल से जुड़ी हुई सुनी होंगी. मसलन - अक्ल बड़ी या भैंस या फिर भैंस के आगे बीन बजाना वगैरह-वगैरह. इन सभी कहावतों के जवाब में इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल (Viral Video Of Social Media) हो रहा है. इस वीडियो में भैंस अपनी अक्ल (Buffalo Viral gone Viral) का इतना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है, जिसे देखकर आप भी उनके फैन हो जाएंगे.