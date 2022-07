Video : कीचड़ में बच्चों ने खेला मज़ेदार खेल, 40 लाख लोगों ने देख डाला वीडियो

Children Sliding in Mud : बारिश का मौसम किसे पसंद नहीं होता ? आसमान से बरसते पानी को देखना किसी को अच्छा लगता है तो कोई इसमें भीगना चाहता है. कुछ लोगों को इसके बाद होने वाला कीचड़ और गंदगी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती तो वहीं बच्चों को इसी कीचड़ (Children Playing in Mud) में खेलने का मज़ा आता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो (Funny Video Of Children) में कुछ बच्चे कीचड़ में ऐसी ही मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो में बारिश के बाद बच्चे कीचड़ में खेलते हुए नज़र आ रहे हैं. इंस्टाग्राम पर @earth.brains नाम के अकाउंट से शेयर किए गए वीडियो को 40 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा है. बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, उन्हें न तो डांट-डपट से कोई फर्क पड़ता और न ही कीचड़ और मिट्टी में गंदे होने से. बस जिस वक्त जो भी अच्छा लगा, वही करने लगते हैं. इस वीडियो में भी बच्चे ऐसा ही कुछ करते नज़र आ रहे हैं.

कीचड़ में ही बना ली स्लाइड

बारिश के बाद मिट्टी गीली होने के बाद कितनी फिसलने लगती है, वो तो हम सभी जानते हैं. ऐसे में कुछ लोग किनारे-किनारे से निकल जाते हैं ताकि मिट्टी और कीचड़ से बच जाएं तो वहीं बच्चे इससे बिल्कुल अलग सोचते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में कुछ बच्चे इसी कीचड़ में स्लाइड बनाकर खेलते नज़र आ रहे हैं. उन्होंने चिकनी मिट्टी के बीच ही एक लंबा सा स्लाइड वाला रास्ता बना लिया है, जिस पर वे बारी-बारी से सरकते हुए सीधा नीचे आ रहे हैं. वीडियो में कीचड़ से सने बच्चों को देखकर आपको गुस्सा नहीं बल्कि उनकी मासूमियत पर प्यार आ जाएगा.

42 लाख लोगों ने देखा वीडियो

इंस्टाग्राम पर @earth.brains नाम के अकाउंट से इस वीडियो को 24 जून को शेयर किया गया है. अब तक इसे 4.2 मिलियन यानि 42 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं. वीडियो को 3 लाख से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है, जबकि इस पर लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी है. बहुत से लोगों ने वीडियो को अपने जानने वालों को टैग किया है तो तमाम लोगों को बचपन के खेल याद आ गए. बहुत से लोगों ने दिल के इमोजी से इस पर रिएक्ट करके बच्चों के खेल पर प्यार जताया है.