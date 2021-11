Video : बच्चे के साथ खेलते दिखी चिम्पैंजी फैमिली, लोगों ने देखकर कहा - Cuteness

Viral Video of Chimpanzees : वैज्ञानिकों ने कई बार ऐसा कहा है कि चिम्पैंजी (Chimpanzees are like humans) एक ऐसा जानवर है, जिसका सोचने-समझने का नज़रिया काफी कुछ इंसानों जैसा ही है. वे न सिर्फ इंसानों की तरह समझदार होते हैं, बल्कि इंसानों की ही तरह उनकी भावनाएं भी होती हैं. इस बात को साबित करने वाला एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल (Viral Video on Social Media) हो रहा है. इस वीडियो में चिम्पैंजी का एक पूरा परिवार (Chimpanzee family cute video) दिखाई दे रहा है, जो फैमिली टाइम बिता रहा है.