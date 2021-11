Viral : ब्लैक कोबरा पी रहा है ग्लास से पानी, वीडियो देख सिहर जाएंगे आप

Viral Video of Snake : अगर छोटा-मोटा सांप (Snake Sighting) भी सामने दिख जाए तो लोग डर के मारे कांप जाते हैं. सांपों में भी नेक स्पिटिंग कोबरा (Black Neck Spitting Cobra) के बारे में सुनकर ही इंसान दहशत से भर जाता है, लेकिन इस वक्त सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जिसमें सांप खुद आकर ग्लास से पानी पी (Snake drinks water from glass) रहा है. ब्लैक कोबरा को तसल्ली से पानी देख आप भी हैरान रह जाएंगे. साथ ही आप उस शख्स के बारे में सोचने लगेंगे, जो इस तरह सांप को पानी पिलाने की हिम्मत कर रहा है.