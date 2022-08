Video : अनोखा है कौए और कुत्ते का दोस्ताना, साथ-साथ खेलते-कूदते और टहलते हैं !

Friendship of Crow and Dog : वीडियो में कौए और कुत्ते की ऐसी दोस्ती देखी जा सकती है कि वो हर पल एक दूसरे के साथ रहते हैं. अगर कौआ आंखों के सामने से ओझल भी हो जाए तो कुत्ता (Dog Friendship with Rescue Crow) उसे तुरंत ही ढूंढने लगता है.











Follow us on