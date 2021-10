Viral Video : नदी में आराम से तैर रहा था शख्स, काल बनकर पीछे दौड़ा मगरमच्छ !

.ब्राज़ील (Brazil) के कैंपो ग्रांडे (Campo Grande) में एक शख्स को मगरमच्छ (Man chased by crocodile video) ने झील के अंदर दौड़ा लिया. (Credit- Twitter)

किसी भी तैराक (Swimming in river) के लिए ये सबसे बुरा सपना होगा कि उसे कोई खूंखार जलीय जंतु दौड़ा ले. ब्राज़ील की एक झील में भी जब एक तैराक (Man and crocodile viral video) आराम से स्विमिंग कर रहा था, तो उसके साथ बुरा हादसा हो गया. आगे-आगे तैराक जा रहा था, तभी पीछे से एक मगरमच्छ (Tourist chased by crocodile video) ने उसे दौड़ा लिया. खूंखार मगरमच्छ को अपनी ओर आता देख तैराक के छक्के छूट गए.

ये घटना ब्राज़ील (Brazil) के लागो दा अमोर में हुई. ये जगह सैलानियों के बीच काफी लोकप्रिय है. हालांकि यहां तैरने से पहले सैलानियों को चेतावनी दी जाती है, फिर भी कुछ टूरिस्ट नियम-कानून तोड़कर झील के पानी में उतर जाते हैं और ऐसे हादसे हो जाते हैं. यहां शाम के वक्त एक तैराक नदी में तैरते हुए किनारे की ओर बढ़ रहा था, तभी मगरमच्छ की नज़र उस पर पड़ गई और उसका डर के मारे बुरा हाल हो गया.

मगरमच्छ ने तैराक को दौड़ा लिया

झील में ये घटना शाम करीब 5 बजे हुई. इस घटना को विलियन कैटानो (Willian Caetano) नाम के शख्स ने अपने मोबाइल फोन में कैद कर लिया. जैसे ही शख्स झील के पानी में घुसा, नदी के दूसरे छोर पर मौजूद मगरमच्छ ने उसकी ओर बढ़ना शुरू कर दिया. तैराक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वहां से भागने की कोशिश की, जबकि मगरमच्छ दोगुनी तेज़ी से उसकी ओर बढ़ रहा था. तैराक की लाख कोशिशों के बाद भी मगरमच्छ ने उसके हाथ पर काट ही लिया, हालांकि वो अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया. जब वो बाहर आया तो शख्स की बांह खून से लथपथ थी, जबकि वो काफी डरा हुआ था.

ये भी पढ़ें- महंगे शेफ की डेढ़ लाख वाली डिश लड़के ने घर पर ही बना दी, लागत आई सिर्फ 7 हज़ार !

सोशल मीडिया पर सन्न रह गए लोग

ये वीडियो जब सोशल मीडिया पर डाला गया, तो झटके से वायरल हो गया. वीडियो को अब तक 197 हज़ार बार देखा जा चुका है. इसे 7800 से ज्यादा लाइक मिल चुके हैं और 1400 से ज्यादा बार रीट्वीट किया जा चुका है. स्थानीय खबरों के मुताबिक घायल हुए शख्स को एमरजेंसी केयर सर्विस को फोन करके अस्पताल भेजा गया. उसकी चोट को डॉक्टर्स ने गंभीर नहीं माना है.