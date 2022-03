Viral Video : न चीज़, न ही टॉपिंग... कस्टमर ने पिज्ज़ा के नाम पर ऑर्डर की तंदूरी रोटी !

कस्टमर ने (Domino's Got No Topping Pizza Order) बिना टॉपिंग का पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया. (Credit- Pixabay/सांकेतिक तस्वीर)

No Topping Pizza : किसी भी पिज्ज़ा का स्वाद उसके ऊपर सजाई गई टॉपिंग्स में ही होता है, लेकिन एक कस्टमर ने मशहूर पिज्ज़ा ब्रांड (Domino's Got No Topping Pizza Order) से बिना टॉपिंग का पिज्ज़ा ऑर्डर कर दिया.