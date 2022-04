Video : तवे से प्लेट तक हवा में उड़कर पहुंचता है डोसा, दुकानदार का स्टाइल देख दंग हुए लोग !

सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर तरह-तरह के कंटेंट वायरल होते रहते हैं. कुछ हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं तो कुछ बिल्कुल ही अलग किस्म के. कुछ यादगार वीडियो ऐसे भी होते हैं, जिन्हें देखकर या तो हम हंस-हंसकर लोटपोट हो जाते हैं या फिर सोच में पड़ जाते हैं. एक ऐसा ही वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Dosa Vendor on Social Media) हो रहा है, जिसमें एक डोसा (Unique Syle of Serving Dosa ) बेचने वाले दुकानदार (Viral Dosa Vendor Video) का अलग ही स्टाइल दिख रहा है.

आपने कभी कच्चा बादाम तो कभी कच्चा अमरूद बेचने के लिए दुकानदारों को गाना गाते सुना होगा लेकिन डोसा वाले अंकल न तो कोई गाना गा रहे हैं न ही अपना प्रमोशन कर रहे हैं. वो तो सिर्फ अपने तवे से डोसे को प्लेट तक जल्दी-जल्दी पहुंचाने का ऐसा तरीका निकाल चुके हैं कि देखने वाले बस प्रभावित हो जाते हैं. डोसा का स्वाद छोड़कर वे तो अंकल के स्टंट पर ही फिदा हो रहे हैं.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

हर्ष गोयनका ने शेयर किया वीडियो

हाल ही में इस वीडियो को बिजनेसमैन हर्ष गोयनका ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और इस पर कैप्शन दिया है – आप जो भी करते हैं, आपको उससे प्यार होना चाहिए. अपना सबसे बेहतर दीजिए. इससे पहले इस वीडियो को बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा भी शेयर कर चुके हैं. तब भी वीडियो को इतना ही प्यार मिला था. फिलहाल 45 हज़ार से ज्यादा लोग इसे देख चुके हैं. लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा है कि इस ट्रिक को कोई भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या रोबोट नहीं अपना पाएगा. एक अन्य यूज़र ने लिखा- यहां जोमैटो और स्विगी भी फेल हो जाता है.