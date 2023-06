Old People Doing Hard Exercise in China: सोशल मीडिया पर आप तरह-तरह के वीडियो रोज़ाना देखते हैं लेकिन इनमें से कुछ वीडियो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखने के बाद आपको कुछ करने की प्रेरणा मिलती है. इस बार ऐसा वीडियो पड़ोसी देश चीन से वायरल हुआ है, जिसमें कुछ बुजुर्ग लोग धांसू एक्सरसाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं.

आपने अक्सर लोगों को 55 साल की उम्र पार करते-करते ही घुटने में दर्द, जोड़ों में दर्द और न जाने क्या-क्या समस्याएं बताते हुए सुना होगा लेकिन शायद ही आपने उन्हें कभी ढंग से एक्सरसाइज़ करते देखा हो. जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, इसमें चीन के कुछ बुजुर्ग देखे जा सकते हैं, जिनकी फिटनेस का लेवल युवाओं से कहीं कम नहीं है.

70-80 की उम्र में गजब की फिटनेस

वायरल हो रहे वीडियो में कई सारे बुजुर्ग देखे जा सकते हैं, जो किसी पार्क में खड़े हुए हैं. इनकी उम्र 67 साल के लेकर 80 साल तक है यानि सभी लगभग 70 से 80 साल के बीच हैं, जो आमतौर पर बुजुर्ग कहे जाते हैं. हालांकि जैसे ही ये लोग पार्क में जिम्नास्टिक की ट्रिक दिखाना शुरू करते हैं, आपको यकीन ही नहीं होगा कि ये इस उम्र में भी इतने फिट है. ज्यादातर बुजुर्गों के ऐब्स बता रहे हैं कि वे कितनी प्रैक्टिस करते हैं और यही वजह है कि उनका शरीर इतना एक्टिव और एनर्जेटिक है.

इम्प्रेस हुई पब्लिक

इस वीडियो को कारोबारी आनंद महिंद्रा ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से साझा किया है. उन्होंने इसके साथ कैप्शन लिखा है -मैं रविवार को काउच पर बिताना चाहता था, जब तक कि मैंने ये वीडियो नहीं देखा था. वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि 3 हज़ार से ज्यादा लोगों ने पसंद किया है. कमेंट करते हुए लोगों ने बुजुर्गों के फिटनेस लेवल की तारीफ की है.