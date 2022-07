मरने के बाद भी खिलाड़ी ने किया 'आखिरी गोल', दोस्ती का वीडियो छलक जाएंगी आंखें !

Last Goal From Coffin Video : कहते हैं दोस्ती वो रिश्ता होता है, जिसे हम खुद चुनते हैं. बाकी खून के रिश्ते तो भगवान आसमान से बनाकर भेजता है, लेकिन दोस्त हम खुद अपनी मर्जी से चुनते हैं. इनका हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव भी होता है. मैक्सिको (Mexico Boy Murdered) से दोस्ती का एक ऐसा ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जिसे देखकर आपकी आंखें छलक पड़ेंगी.

दोस्त (Friendship Viral Video) इस दुनिया में रहें या फिर नहीं रहें, उनका एहसास छूटना नहीं चाहिए और दिल से प्यार भी कम नहीं होना चाहिए. वायरल हो रहे वीडियो में अपने दोस्त के कॉफिन को फुटबॉल ग्राउंड पर लाकर दोस्तों ने एक अलग तरह से श्रद्धांजलि दी. ये नज़ारा देखकर आपका यकीन दोस्ती और प्यार पर कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा.

दोस्त के ‘कॉफिन’ से कराया गोल

मैक्सिको में एक 16 साल के लड़के की हत्या हो गई. ये बात जब उसके दोस्तों को पता चली तो वे बहुत दुखी हुए. वो रोज़ाना उनके साथ ग्राउंड पर आकर फुटबॉल खेला करता था, ऐसे में सभी साथियों को उसकी याद आ रही थी. उन्होंने अपने दोस्त को श्रद्धांजलि देने के लिए उससे इस दुनिया में आखिरी गोल करवाने की प्लानिंग की. वे उसके ताबूत को ग्राउंड पर गोल के सामने लाए और फुटबॉल को ताबूत से टकराकर गोल तक पहुंचाया. इस तरह उन्होंने उसे दुनिया में आखिरी दिन हीरो बना दिया और खुद उसकी याद में बिलखते नज़र आए.

दिल को छू लेने वाला वीडियो

वायरल हो रहे इस वीडियो को ट्विटर पर @TansuYegen नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. इस वीडियो को अब तक 6.8 मिलियन यानि 68 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और 47 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक भी किया है. वीडियो पर कमेंट करते हुए लोगों ने कुछ लोगों ने इसे इमोशनल बताया तो कुछ लोगों का ये भी कहना था कि बच्चे की मौत पर बात होनी चाहिए. कुछ यूज़र्स को श्रद्धांजलि देने का ये तरीका अजीब लगा तो कुछ लोगों ने दोस्तों की भावनाओं को सराहा है.