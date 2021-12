Video : सूखे पत्तों की तरह दिखता है मेंढक, ध्यान से देखने पर ही समझ पाएंगे पहेली !

Wildlife News : धरती के कोने-कोने में फैले हुए जंगलों में कई ऐसे (New Species Of Animals) पाए जाते हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता. कुछ जानवरों को तो हम अच्छी तरह जानते हैं और रोज़ाना उन्हें देखते हैं, लेकिन कुछ ऐसी प्रजातियां भी होती हैं, जो आश्चर्यजनक (Amazing Animals on Earth) होती हैं. एक ऐसी ही मेंढक की प्रजाति सोशल मीडिया (Frog Looks Like Dry Leaves) पर इस वक्त खूब वायरल (Viral Video Of Frog) हो रही है. इस मेंढक को देखकर आप पल भर के लिए सोच में पड़ ही जाएंगे.