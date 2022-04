Video: बच्चों की खातिर गिद्ध से भिड़ गई मुर्गी, IPS बोले- मां से बड़ा योद्धा नहीं ...

इंटरनेट की दुनिया में रोजाना कोई न कोई वीडियो वायरल (Viral Video of Hen fighting with Eagle) होता रहता है. खासतौर पर जानवरों की जांबाज़ी के आश्चर्यजनक वीडियो (Amazing Wildlife Video) देखकर लोग अक्सर दंग रह जाते हैं. एक ऐसा ही हैरान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अपने बच्चों को गिद्ध के हमले से बचाने के लिए एक मुर्गी इस भयानक जीव (Hen Fighting With Eagle) से पंगा ले लेती है.

वीडियो को आईपीएस दीपांशु काबरा ने शेयर किया है और उन्होंने इसके साथ ही कैप्शन दिया है – एक मां से बड़ा योद्धा और कोई नहीं ! कुछ सेकेंड्स के इस वीडियो को देखकर आप भी अचरज में पड़ जाएंगे क्योंकि पक्षियों की श्रेणी में गिद्ध से ज्यादा खतरनाक शिकारी कोई दूसरा नहीं होता लेकिन बहादुर मुर्गी बच्चों की रक्षा के लिए गिद्ध के भी पीछे पड़ जाती है.

लोग बोले- मां को सलाम

वीडियो के आईपीएस दीपांशु काबरा ने ट्विटर पर शेयर किया है और इसे 1 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं. 9 हज़ार से ज्यादा लोगों ने इसे लाइक किया है और करीब 1400 लोगों ने रीट्वीट किया है. वीडियो पर कमेंट करने वालों की भी कमी नहीं है. कुछ लोगों ने कमेंट करते हुए लिखा कि मां नरमदिल होती है लेकिन मौका पड़ने पर वो ये नहीं देखती कि दु्श्मन कितना ताकतवर है. एक यूज़र ने लिखा कि मुर्गी ने गिद्ध को हरा दिया ! वहीं तमाम लोगों ने अपनी मां को याद करते हुए कहा कि वो हर मुसीबत से लड़कर बच्चों की रक्षा करती है.