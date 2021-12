Viral Video : भारी पड़ गया भाई का पानी वाला स्टंट, लोग बोले - सस्ते नशे का साइड इफेक्ट

सोशल मीडिया (Viral Video On Social Media) पर हर कोई अपने टैलेंट का प्रदर्शन करता है और उसे लोगों के बीच पहुंचाने की कोशिश करता है. कुछ ऐसा ही स्टंट एक युवक ने पानी (Water Stunt Gone Wrong) में करना चाहा तो उसकी टाइमिंग-प्लेसिंग का ऐसा झोल हुआ कि पूरा मामला ही बिगड़ गया. इस वक्त सोशल मीडिया (Social Media Stunt Video) पर अंजाम तक पहुंचते-पहुंचते बिगड़ गए इस स्टंट का वीडियो खूब वायरल (Failed Water Stunt Gone Viral) हो रहा है. युवक ने परफेक्ट छलांग लगाने के चक्कर में जो गलती की वो देखकर लोग मज़ेदार (Funny Video Gone Viral) रिएक्शन भी दे रहे हैं.