एक बाइक पर 6 बच्चे, 2 कुत्ते और मुर्गियां भी लेकर जाता दिखा शख्स, Video देख हैरान हुई पब्लिक!

Whole Family with Pets in Single Bike: सोशल मीडिया पर एक से बढ़कर एक वीडियो वायरल होते रहते हैं. इनमें से कुछ वीडियो तो हमें देखकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ वीडियो देखकर रुकना ही पड़ जाता है. कुछ ऐसा ही एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है, जिसमें एक बाइक पर इतने लोग सवाल दिख रहे हैं कि आप गिनती करते-करते थक जाएंगे और सोचने लगेंगे कि आखिर ये बैठे किस तरह होंगे.

यूं तो बाइक को सिर्फ दो लोगों के बैठने के लिए बनाया गया है, लेकिन कई बार लोग ट्रिपलिंग करते हुए भी दिख जाते हैं, लेकिन यहां पर शख्स एक ही बाइक पर मानो पूरी गृहस्थी लेकर जा रहा है. इसमें बच्चे-पत्नी, 2 कुत्ते, मुर्गियां और काफी सारा सामान भी लदा हुआ है. वीडियो को देखकर आपको डर लग जाएगा लेकिन ये बेखौफ हैं.

7 लोग, 2 कुत्ते और मुर्गे-मुर्गियों के साथ सामान भी !

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स बाइक लेकर जा रहा है. बाइक होती तो है 2 लोगों के बैठने के लिए, लेकिन इस पर इतने लोग सवार हैं कि बाइक तो दिख ही नहीं रही है. खुद बाइक चलाने वाले के अलावा 5 बच्चे, पत्नी, 2 कुत्ते और मुर्गियां भी बैठी हुई हैं. सीट में पीछे की ओर शख्स की पत्नी और 3 बच्चे हैं, जिसमें में आखिरी वाली बच्चे ने हाथ में मुर्गियां पकड़ बिठा रखी हैं. आगे की ओर 2 बड़े बच्चे हैं, जिनमें से एक के हाथ में पातू कुत्ता है. वहीं बाइक के चारों तरफ जमकर सामान लदा है. जिस पर दूसरा कुत्ता भी मौजूद है. हैंडल पर भी बैग लदे हुए हैं और पीछे एक बड़ा सा डंडा भी बांधा गया है.

अगर चालान कटा तो क्या होगा?

इस खतरनाक वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @Gulzar_sahab नाम के अकाउंट से साझा किया गया है. इसके साथ कैप्शन में लिखा गया है – ये अगर पकड़ा गया, इसको चालान भरने के लिए लोन लेना पड़ेगा. वीडियो को अब तक 2 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है और ढेर सारी प्रतिक्रियाएं भी मिल चुकी हैं. लोग ये कहना बंद नहीं कर रहे कि ऐसी हरकत खतरनाक साबित हो सकती है. इससे खुद बाइक सवार और उसके बच्चों की जान खतरे में पड़ सकती है.