Video : बिना हेलमेट बाइक पर लुगाई ढूंढ रहा था लड़का, पुलिस ने भेजा 14000 का चालान !

Man Riding Bike Without Helmet : कुछ लोगों का टशन कम नहीं होता, भले ही वो सड़क के ज़रूरी नियमों का उल्लंघन (Man Violates Traffic Rules) ही क्यों न कर रहे हों. इस वक्त उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर (Kanpur Young Man Bike Riding Video) का एक ऐसा ही वीडियो वायरल (Viral Video On Social Media) हो रहा है, जहां लड़का टशन में बाइक चलाते हुए मशहूर गाने पर लिप सिंक कर रहा है. बुलेट दौड़ाते हुए लड़का स्टाइल में तो सौ फीसदी पास हो गया लेकिन ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन (Man Fined 14000 Rupees for not Wearing Helmet ) का उसे भारी खामियाज़ा उठाना पड़ा.