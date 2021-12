Video : महिला के गले में पट्टा डालकर फ्लाइट में पहुंचा शख्स, देखते रह गए यात्री !

Man took woman with strap around neck : सोशल मीडिया (Social Media) पर इस वक्त फ्लाइट के अंदर का एक ऐसा वीडियो वायरल (Viral Video of Plane) हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने साथ चल रही महिला के गले में पट्टा बांधकर (Man took woman in flight with strap around neck ) ले जा रहा है. महिला भी उसके पीछे-पीछे किसी पेट की तरह चल रही है.