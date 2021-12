बंदर ने चम्मच लेकर मज़े से खाया हलवा, वीडियो देखकर लोग बोले- So Cute !

Viral Video of Monkey : बंदरों को इंसानों का पूर्वज (Monkeys Are Like Humans) कहा जाता है. कई बार वे इस बात का सबूत भी दे देते हैं. बंदर जितनी आसानी से चीज़ें सीख लेते हैं, इतनी आसानी से कोई भी जानवर नहीं सीख सकता और फिर उनकी हरकतें भी ये बताने के लिए काफी होती हैं कि उनकी समझ (Monkey Eating With Spoon Video) हमारी ही तरह है. इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसे ही एक बंदर का वीडियो वायरल (Viral Video Of Monkey having Food) हो रहा है, जो बड़े आराम से चम्मच के ज़रिये अपना खाना खा रहा है.