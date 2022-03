Viral : अंडे से निकलने के ठीक बाद कुछ यूं दिखता है सांप का बच्चा, देखें वीडियो !

सांप (Viral Video Of Snake) का नाम सुनकर ही इंसान के हाथ-पांव फूलने लगते हैं. चाहे सांप बड़ा हो या फिर छोटा, उसके पास जाने की हिम्मत किसी की नहीं होती. वो बात अलग है कि कुछ लोग इतने बहादुर होते हैं कि वे सांपों को पालतू कुत्ते-बिल्लियों की तरह हैंडल कर लेते हैं. इस वक्त सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल (Snake Coming Out of Egg) हो रहा है, जिसमें एक शख्स अपने हाथ सांप का अंडा लिए हुए है, जिसमें से सांप बाहर आ रहा है.

वीडियो को देखकर जहां आप कुदरत की बनाई हुई अजीबोगरीब रचनाओं (Weird Wildlife Facts) के बारे में सोचने लगेंगे, वहीं एक बार आपको थोड़ा डर भी लगेगा. अंडे में बैठा हुआ सांप का बच्चा यूं तो किसी अन्य जीव के बच्चे की तरह ही है, लेकिन जैसे ही ये अपनी जीभ लपलपाता है, आपको इसके खतरनाक ज़हर की याद आ जाएगी.

अंडे से निकलकर यूं दिखता है सांप

वायरल हो रहे वीडियो के अंदर एक शख्स अपने हाथ में सांप का अंडा लिए हुए है. ये अंडा किस प्रजाति के सांप का है, ये तो नहीं पता, लेकिन इसके अंदर बच्चे का विकास हो चुका है और वो अंडे को फाड़कर बाहर आने की प्रक्रिया में है. छोटा सा पीले रंग का सांप अंडे से बाहर की दुनिया देख रहा है और फिर अंडे के अंदर ही चला जाता है. उसके शरीर पर काले और भूरे रंग के स्पॉट्स देखे जा सकते हैं और वो एग वॉटर में ही डूबा हुआ है. ये सांप का नवजात बच्चा है, जिसे देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

अपने ही अंडों को खाती है नागिन

वायरल वीडियो को इंस्टाग्राम पर snakes.empire नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसे लगभग 2000 लोगों ने पसंद किया है. वीडियो पर लोगों ने अलग-अलग कमेंट किया है. कुछ लोगों ने नन्हें सांप पर प्यार लुटाया है तो कुछ लोगों ने इसे क्यूट बताया. वैसे सांपों से जुड़ा हुआ एक डरावना फैक्ट ये भी है कि नागिन एक बार में कुल 200-250 अंडे देती है, लेकिन रोज़ाना इनमें से कुछ अंडे वो खुद खा लेती है. इस प्रक्रिया में जो अंडे बच जाते हैं या इधर-उधर लुढ़क जाते हैं, उनमें से ही सांपों का जन्म होता है.