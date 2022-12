मौत के मुहाने पर जाकर खड़ा हुआ शख्स, Viral Video को देखकर कांप जाएगी रूह

Man Standing on The Edge of Lava: कुदरत के न जाने कितने रूप-रंग हमारी धरती पर बिखरे हुए हैं. कहीं दूर तक फैला अथाह पानी है तो कहीं आग उगलते पहाड़. कहीं बर्फ की ठंडक है तो कहीं रेगिस्तान की तपन. यही धरती को सबसे अलग भी बनाते हैं और खूबसूरत भी, हालांकि इनमें से किसी का भी अगर भयानक रूप दिख जाए तो इंसान खौफ में आ जाएगा. ऐसा ही एक डरावना वीडियो इस वक्त वायरल (Viral Video of Lava Ocean) हो रहा है.

गालिब के शेर में ‘आग का दरिया’ तो हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या कभी आपको ये आग का दरिया देखने का मौका मिला है? अगर नहीं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए. जिस तरह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो (Volcano Eruption Video) में आग का पूरा समंदर दिखाई दे रहा है, जिसके बारे में सोचकर ही इंसान सिहर जाएगा. कहीं इसके आस-पास से भी हम गुजर जाएं तो शायद जलकर राख हो जाएंगे.

धधकते लावा का समंदर

ज्वालामुखी दुनिया की सबसे खतरनाक चीजों में से एक हैं, जिसके नज़दीक जाने भर से चीज़ें जलकर खाक हो जाती है. वायरल वीडियो में एक शख्स ने धधकते-उबलते ज्वालामुखी के लावे के पास जाकर लोगों को सदमे में ला दिया है. वो बिना किसी सेफ्टी के एक ऐसी जगह पर खड़ा है, जिसके नीचे से लावा का पूरा समंदर उबल रहा है. खौलते हुए लावे का तापमान लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस होता है, ऐसे में वह शख्स भला उसके पास कैसे गया होगा, क्या उसे खौलते हुए लावे से कोई असर नहीं पड़ा होगा. इसे देखकर ही हालांकि यह खौफनाक नजारा सचमुच का है या नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है.

लाखों बार देखा गया वीडियो

इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @OTerrifying नाम के यूज़र ने शेयर किया गया है और कैप्शन में लिखा है कि ये जगह एक लावा महासागर के किनारे जैसी दिख रही है. महज 21 सेकंड के इस वीडियो को अब तक 2 मिलियन यानी 20 लाख बार देखा जा चुका है, जबकि 51 हजार से अधिक लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. वीडियो देखने के बाद लोगों ने एक से बढ़कर एक प्रतिक्रियाएं दी हैं.