Video: टाइगर संग खिंचाने चले थे फोटो, एक दहाड़ निकल गई बहादुरी, सिर पर पैर रखकर भागे टूरिस्ट!

Men Trying to Take Photo with Tiger: लोगों को शौक होता है कि वे अगर किसी जगह पर गए हैं तो वहां की खासियत को आज़माए. खासतौर पर जहां टशन और बहादुरी दिखाने की बात हो, वहां भला कौन पीछे रहता है? कुछ ऐसा ही कर रहे दो पर्यटकों के साथ जो हुआ है, वो वीडियो देखकर आप अपनी हंसी रोक नहीं पाएंगे.

अगर कोई भी थाईलैंड घूमने के लिए जाता है, तो आपने अक्सर देखा होगा कि लोग टाइगर्स और दूसरे जानवरों के साथ अपनी तस्वीरें ज़रूर खिंचवाकर लगाते हैं. हालांकि ये जानवर जंजीरों में बंधे हुए होते हैं लेकिन हैं तो दरअसल वही जंगली जानवर, जिनके हाथ एक बार अगर इंसान लग जाए, तो वे चट करके ही छोड़ेंगे.

टाइगर ने निकाल दी सारी स्टाइल

वायरल हो रहे वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक खूंखार बाघ चबूतरे पर बैठा हुआ है. टाइगर के गले में एक लोहे की जंजीर लगी है और दो लोग उसके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं. इस दौरान एक तीसरा शख्स डंडे से बाघ को आगे दिखाने की कोशिश कर रहा है. तंग होकर टाइगर ने ऐसी दहाड़ मारी कि फोटो खिंचा रहे टूरिस्ट इतना डर गए कि गिरते-पड़ते वहां से भागे और बाहर जाकर भगवान को जान बचाने के लिए शुक्रिया कहने लगे.

आप भी देखिए वीडियो

वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर @HasnaZarooriHai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो को करीब एक लाखलोग देख चुके हैं, जबकि हज़ारों लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. वीडियो पर मज़ेदार रिएक्शन भी दिए हैं. वैसे इन दोनों की प्रतिक्रिया लाज़मी थी क्योंकि बाघ के ये बेहद नज़दीक थे.