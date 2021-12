Viral : बंगाली दुल्हन ने दूल्हे की मांग में भरा सिंदूर, वायरल हो गया अनोखा वीडियो

Bride Puts Sindoor On Groom's Forehead : हर शादी में कुछ न कुछ खास (Viral Wedding Video) देखने को मिलता ही है. हालांकि सदियों से चले आ रहे रीति-रिवाज़ (Marital Rituals) वैसे के वैसे ही रहते हैं. सोशल मीडिया (Viral On Social Media) पर इस वक्त एक ऐसी शादी का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिंदूरदान की रस्म को ज़रा उल्टा (Bride Putting Sindoor on Groom's Forehead) कर दिया गया है. वायरल वीडियो (Trending Video) में दूल्हे के बजाय दुल्हन उसकी मांग में सिंदूर भरती हुई नज़र आ रही है. ये वीडियो देखकर लोगों को कुछ फिल्मी शादियां याद आ रही हैं.