विदेशी लड़की ने बॉलीवुड के गाने पर किया धांसू डांस, 'आंख मारे ...' पर मूव्स देखकर बजीं सीटियां !

Tourist Dance on Ankh Maarey Video: सोशल मीडिया पर यूं तो लोग अपना टैलेंट दिखाने वाले तमाम वीडियो डालते ही रहते हैं, लेकिन कई बार कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो जाते हैं, जो बस यूं ही शूट कर लिए जाते हैं. अगर आप अब तक पाकिस्तान की लड़की आयशा के दिल ये पुकारे वाले मूव्स को भूल नहीं पा रहे हैं तो आपके लिए एक और ऐसा ही धांसू डांस वीडियो (Tourist In Nepal Dances on Bollywood Song) मौजूद है. ये वीडियो एक विदेशी टूरिस्ट का है, जो बॉलीवुड गाने पर धमाल मचा रही है.

बॉलीवुड गानों की धुन होती है इतनी फेस्टिव होती है कि इसके बोल समझे बिना भी इंसान थिरकने लगता है. आपने कई विदेशी डांस ग्रुप्स को बॉलीवुड गानों पर धमाकेदार डांस करते हुए देखा होगा. ऐसी ही एक विदेशी लड़की ने नेपाल की किसी दुकान के सामने यूं ही मस्ती में बॉलीवुड गाने पर ऐसा धांसू डांस कर डाला कि ये वायरल हो गया. लोगों को लड़की का ये बिंदास अंदाज़ खूब पसंद आ रहा है.

नेपाल में टूरिस्ट ने ‘आंख मारे’ पर किया धांसू डांस

वायरल हो रहा वीडियो नेपाल का है. पड़ोसी देश में भी बॉलीवुड के गाने खासे पसंद किए जाते हैं. यहां एक महिला टूरिस्ट ने अपने कमाल के डांस मूव्स से लोगों का दिल जीत लिया. वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला टूरिस्ट दिल खोलकर नाच रही है और उसके डांस मूव्स से लोग इतने प्रभावित होते हैं कि हर कोई सीटी और ताली बजाने लगता है. विदेशी पर्यटक के साथ एक स्थानीय महिला भी डांस करती हुई नजर आती है. इस वीडियो ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है.

लोगों ने कहा – शानदार डांसर है लड़की!

सिंबा फिल्म में ‘आंख मारे’गाने के रीमेक की धुन पर ये लड़कियां थिरक रही हैं. इस वीडियो सोशल मीडिया के प्लेटफार्म इंस्टाग्राम पर टिकटॉक नेपाली नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. वीडियो को लगभग 40 हजार लाइक्स और 6 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं. लोगों ने वीडियो पर जमकर कमेंट भी किया है और कहा है कि लड़की के मूव्स वाकई कमाल के हैं.