Video: बीमार दादा को खुश करने के लिए पंजाबी परिवार ने किया भांगड़ा, दादी भी नाचीं !

Viral Video Of Dancing Family: इंटरनेट पर हर रोज़ कमाल के वीडियो (Viral Video On Social Media) देखने को मिलते हैं. इनमें से कुछ वीडियो (Family Bhangda For Ailing Grandfather) देखकर हम भावुक हो जाते हैं तो कुछ ऐसे होते हैं, जो हमारे चेहरे पर मुस्कान बिखेर देते हैं और ज़िंदगी जीने का तरीका सिखा जाते हैं. सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है, जो लोगों के दिल को छू रहा है. ये वीडियो परिवार, खुशियां और ज़िंदगी का महत्व बताने वाला है.

जब भी घर का कोई सदस्य बीमार होता है, उससे ज्यादा परेशान घरवाले हो जाते हैं. हर बीतते हुए पल के साथ शख्स के जल्द ठीक होने की प्रार्थना की जाती है. हालांकि इस बीच भी बीमार शख्स के चेहरे पर मुस्कान कैसे लानी है, वो इ वायरल वीडियो में देखा जा सकता है. वीडियो में एक बीमार बुजुर्ग के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए परिवार के लोग भांगड़ा कर रहे हैं. वहां एक बूढ़ी महिला भी दिख रही है, जो खुद भी भांगड़ा करके शख्स को खुश कर रही है.

मुश्किल में भी खुश रहने का जज़्बा

वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बीमार बुजुर्ग बिस्तर पर लेटा हुआ है. उनकी तबियत ज्यादा खराब है, लेकिन वे हौसला बनाए रखें, इस मकसद से वहां मौजूद लोग उनका ध्यान बंटा रहे हैं. उनके बेड के सामने परिवार के कुछ सदस्य पंजाबी गाने पर भांगड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं. वायरल क्लिप में युवा सदस्यों के अलावा एक बुजुर्ग महिला भी दिख रही है, जो शायद बीमार शख्स की पत्नी है. वो भी घरवालों को भांगड़ा करते हुए खुद को रोक नहीं पाती और खुद भी नाचकर बुजुर्ग का दिल बहला रही है. वीडियो को देखकर आपको मुन्नाभाई एमबीबीएस फिल्म की वो सलाह याद आ जाएगी, जिसमें संजय दत्त जादू की झप्पी से लोगों को ठीक करते हैं.

लोगों ने पसंद आया वीडियो

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर इस वीडियो को आईपीएस अधिकारी एचजीएस धालीवाल ने शेयर किया है. वीडियो को अपलोड होने के कुछ ही घंटे में 1 लाख बार देखा जा चुका है, जबकि लगातार लोग इसे लाइक कर रहे हैं. वीडियो कहां का है इस बारे में जानकारी नहीं है और कुछ लोगों ने कमेंट करके बताया है कि वीडियो पुराना है. हालांकि जो भी यूज़र्स इसे पसंद कर रहे हैं और कमेंट करके लिख रहे हैं कि ऐसे माहौल में मौत भी खूबसूरत बन जाती है.