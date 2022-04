VIDEO: पार्लर में प्रवेश कर रही थी महिला, बीच में आ गई 'अदृश्य दीवार'! फिर जो हुआ वो देख आपको आ जाएगी हंसी

सोशल मीडिया अजब-गजब वीडियोज (Weird videos) का भंडार है. यहां आपको अक्सर ऐसे वीडियोज दिख जाएंगे जो आपको खूब गुदगुदाएंगे. इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक महिला पार्लर के अंदर घुसती (Woman hit by glass while running through the door video) दिखाई दे रही है. मगर अचानक उसके बीच में ‘अदृश्य दीवार’ आ जाती है और वो उससे भिड़ जाती है.

अपने मनोरंजक वीडियो के लिए फेमस सोशल मीडिया अकाउंट वायरल हॉग (Viral Hog) ने हाल ही में एक वीडियो शेयर किया है जो लोगों को हंसने पर मजबूर कर दे रहा है. वीडियो की लोकेशन के हिसाब से ये वियतनाम (Vietnam viral video) का है. वीडियो में एक महिला पार्लर के अंदर घुसने की कोशिश करती दिखाई दे रही है. वीडियो पार्लर के सीसीटीवी कैमरा से रिकॉर्ड हुआ है.

कांच से भिड़ी महिला

वीडियो में एक ब्यूटी पार्लर नजर आ रहा है जो खाली है. सिर्फ सामान रखे हैं मगर कोई इंसान नहीं दिख रहा है. मगर अचानक एक महिला बाहर से अंदर की तरफ दौड़ते हुए प्रवेश करती है. इस बीच उसे शायद पार्लर में लगा कांच का दरवाजा नहीं नजर आता है. वो तेजी से आती है शीशे से टकरा जाती है. इस टक्कर से उसकी नाक में तो चोट लग ही गई है मगर कांच भी अपनी जगह से निकल जाता है और सीधे जमीन पर गिरकर चूर-चूर हो जाता है. जैसे ही शीशा जमीन पर गिरता है वैसे ही महिला पीछे लौटती है और एक शख्स उसके नजदीक आ जाता है.

वीडियो पर लोगों ने दी अपनी प्रतिक्रिया

वीडियो को 29 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. वीडियो के कैप्शन में लिखा है- ‘जब कांच कुछ ज्यादा ही साफ हो’. कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोग तो महिला के दर्द को देखकर आहत हो रहे हैं. एक ने कहा कि उसे कितना दर्द हुआ होगा. उसके बावजूद उसे सब कुछ खुद से साफ करना पड़ेगा. वीडियो में महिला के साथ नजर आ रहे शख्स को लेकर भी लोग सवाल उठा रहे हैं. एक ने कहा कि शख्स शायद महिला को गले लगाने जा रहा था और उसने उसे धक्का दे दिया. कुछ लोग तो ये अंदाजा लगा रहे हैं कि महिला को वहां खड़े मर्द छेड़ रहे थे जिनसे बचने के लिए वो भाग रही थी.