VIDEO: ग्राहकों ने की छेड़छाड़ तो वेट्रेस ने पीट-पीटकर किया बुरा हाल, लोगों ने कहा- 'लेडी ब्रूस ली!'

महिलाओं की सुरक्षा आज के वक्त में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है. कई बार दावों के बावजूद भी प्रशासन महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर पाती. ऐसे में आज की महिलाएं खुद ही इतनी सशक्त बन रही हैं कि उन्हें किसी के द्वारा सुरक्षा मुहैया कराने की जरूरत ही नहीं है. वो अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं. हाल ही में इस बात का जीता-जागता सबूत देखने को मिला एक वायरल वीडियो (Waitress beat customers trying to molest her video) में जिसमें एक महिला ने अपनी सुरक्षा खुद की.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर अक्सर हैरान करने वाले वीडियोज (Waitress beat men harrasing her viral video) शेयर किए जाते हैं जो लोगों को दंग कर देते हैं. कल यानी 10 जून को ऐसा ही एक वीडियो शेयर किया गया है. इस वीडियो के बारे में ज्यादा बताने से पहले ये साफ कर देना जरूरी है कि जिस वीडियो की चर्चा हो रही है वो एक वायरल वीडियो है. इस वजह से हम इसके सच होने की पुष्टि नहीं करते. मुमकिन है कि ये सिर्फ महिला सशक्तिकरण के लिए बनाया गया एक प्लांड वीडियो हो.

महिला ने छोड़छाड़ करने वाले लोगों को बुरी तरह पीटा

वीडियो किसी रेस्टोरेंट के सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डेड लग रहा है. वीडियो में एक वेट्रेस दो ग्राहकों को खाना सर्व कर रही है. अचानक उनमें से एक ग्राहक खड़ा होता है और महिला की पीठ छूने लगता है. दूसरा ग्राहक भी उसका साथ देते नजर आ रहा है. इस परिस्थिति में महिला ने तुरंत ही रौद्र रूप अपना लिया और दोनों पुरुषों पर चंडी बनकर हमला बोल दिया. महिला ने मार्शल आर्ट्स का अद्भुत प्रदर्शन किया और दोनों को पीट-पीटकर उनका बुरा हाल कर दिया. एक शख्स ने कुर्सी उठाकर मारने की भी कोशिश की मगर महिला ने उसे ऐसी लात मारी की वो दूर जाकर गिरा.

संबंधित खबरें Loading ... Failed to load data. {{#items}} {{title}} {{/items}}

वीडियो हो रहा वायरल

ये वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है. इसे 11 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं, जबकि 71 हजार से ज्यादा लोगों ने वीडियो को लाइक किया है. कई लोगों ने कमेंट कर प्रतिक्रिया भी दी है. कई लोगों ने महिला की तारीफ की और हर औरत को इसी तरह निडर बनने की सलाह दी. जबकि बहुत से लोगों ने इस बात पर आपत्ति जताई कि वीडियो फेक है. कुछ लोगों ने एक अन्य वीडियो शेयर किया जिसमें एक महिला के साथ दूसरे शख्स ने मारपीट शुरू कर दी तभी बीच-बचाव करने के लिए लोग वहां आ गए.