महिला ने अपनी 60 साल की मां से की क्रिसमस केक बनाने की मांग, अजीबोगरीब केक को देख उड़े बेटी के होश

ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा पर्व क्रिसमस (Christmas) कल यानी 25 दिसंबर को मनाया जाना है. भारत समेत पूरे देश के ईसाइयों में क्रिसमस को लेकर काफी उत्साह है. लोग तैयारियों में लगे हुए हैं. मगर इस बीच इंग्लैंड (England Christmas News) की एक खबर ने सभी को चौंका दिया है. यहां एक 60 साल की मां ने क्रिसमस के मौके पर ऐसा केक (Weird Christmas Cake) बनाया है जिसे देखकर हर कोई दंग हो गया है. सोशल मीडिया पर जहां कुछ लोग इसे फनी (Funny Christmas Cake) मान रहे हैं वहीं कई इसकी आलोचना भी कर रहे हैं.

ईस्ट लंदन (East London, England) की रहने वाली 30 वर्षीय डेना हुसैन (Dena Huseyin) ने अपनी मां 60 साल की मां जैकी (Jackie) से उसके लिए क्रिसमस केक बनाने का अनुरोध किया. जब मां ने उसके केक बनाने के बाद उसकी तस्वीर खींचकर भेजी तो डेना के होश उड़ गए. जैकी ने केक पर सैंटा क्लॉज बनाए थे मगर वो नॉर्मल सैंटा नहीं थे.

केक पर बिना पैंट के नशे में धुत नजर आए सैंटा

दरअसल, जैकी ने केक के ऊपर शराब के नशे में धुत एक सैंटा क्लौज (Drunk Santa Claus on Cake) को बनाया जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वो ज्यादा शराब पीकर केक के ऊपर चारों खाने चित पड़े हैं. मगर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये है कि महिला ने सैंटा क्लॉज को पैंट (Nude Santa Claus on Cake) ही नहीं पहनाई. उसने सैंटा के प्राइवेट पार्ट्स (Santa Claus Private Part Shown on cake) को भी केक पर डिजाइन किए जिसे जब उनकी बेटी ने देखा तो वो दंग रह गई और ठहाके लगाकर हंसने लगी. डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक पर फोटो पोस्ट करने के बाद कई लोगों ने प्रतिक्रिया दी जिसमें से अधिकतर लोगों ने तो इसे हल्के मूड में लिया मगर कुछ लोग महिला की आलोचना करने लगे.

पैंट बनाने के लिए नहीं बचा था लाल रंग

रिपोर्ट के अनुसार महिला ने कहा कि केक बनाना उसका शौक है मगर काफी वक्त से बढ़ती उम्र के कारण उसने केक बनाना छोड़ दिया है. ऐसे में जब उसकी बेटी ने उससे एक अच्छा केक बनाने की काफी जिद की तो उसने तय किया कि वो आखिरी केक बनाएगी जो बेहद फनी होगा. जैकी ने सोचा था कि वो केक पर शराब के नशे में धुत लेटे हुए सैंटा को बनाएगी बगर केक बनाते वक्त उसे ध्यान आया कि उसके पास लाल रंग खत्म हो गया है. इसलिए उसने सैंटा का टॉप तो आसानी से बना दिया मगर पैंट नहीं बना पाई. जब पैंट बनाने में वो नाकाम रही तो उसने सैंटा के प्राइवेट पार्ट को भी बनाने का प्लान बनाया जिससे केक फनी के साथ-साथ विवादित भी बन गया.