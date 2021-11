अनोखी मछली जिसके हर दिन टूट जाते हैं 20 दांत! शिकार का जबड़े से छूट पाना होता है मुश्किल

दुनिया में कई तरह के विचित्र जीव (Weird Animals of the world) पाए जाते हैं जिनकी अजीबोगरीब शक्तियां और विशेषताएं होती हैं. कोई अपनी शरीर की बनावट के कारण अनोखा है तो किसी के पास ऐसी ताकतें हैं जिसके बारे में जानकर लोग दंग हो जाते हैं. आज हम आपको एक ऐसे ही जीव के बारे में बताने जा रहे हैं. ये एक ऐसी मछली है जो शिकार करने में बहुत तेज है मगर खास बात ये है कि इस मछली के हर दिन 20 दांत टूट (Fish looses and regrows 20 teeth) जाते हैं और हर दिन 20 नए दांत उग आते हैं.

पैसिफिक लिंग्कॉड मछली (Pacific lingcod fish) दिखने में जितनी विचित्र लगती है उतने ही इसके दांत अजीबोगरीब होते हैं. ये मछली सर्वहारी होती है यानी ये पानी के अंदर मौजूद घास और पत्तियां भी खाती है और अन्य मछलियों का भी शिकार करती है. मछली के बड़े से मुंह में 500 से ज्यादा बेहद नुकीले दांत होते हैं जो जबड़ों में दो लाइन में जड़े रहते हैं. आगे वाले दांत से ये मछली अपना शिकार पकड़ती है और पीछे वाले से उसे चबाती है बिल्कुल वैसे ही जैसे इंसान दांतों का इस्तेमाल करते हैं. मगर इन दातों की एक बेहद अनोखी खासियत होती है.

हर दिन मछली के टूटते और उगते हैं 20 दांत

कैलिफोर्निया के पास नॉर्थ पैसेफिक में पाई जाने वाली लिंग्कॉड मछली 5 फीट तक लंबाई में बढ़ सकती है और इसका वजन 80 पाउंड तक हो सकता है. मछली खतरनाक शिकारी है मगर इसके दांत हर दिन गिर जाते हैं और हर दिन नए उगते हैं. आपको जानकर हैरानी होगी कि मछली के हर दिन करीब 20 दांत झड़ते हैं और 20 नए दांत उगते हैं. ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है.

शिकार करने के लिए दातों का टूटना है जरूरी

यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंग्टन की डॉक्टर कार्ली कोहीन का कहना है कि मछली के मुंह में हर बोनी सर्फेस दांतों से कवर रहता है. नेशनल जियोग्राफिक से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके ऊपरी और निचले जबड़े बिल्कुल हमारी तरह होते हैं मगर वो ज्यादा लचीले होते हैं जिसके चलचे मछली जरूरत के मुताबिक उसे फैला सकती है. हालांकि दातों के रोज उगने और टूटने से उसके दांत नुकीले कैसे बने रहते हैं इस बारे में वैज्ञानिक अभी भी नहीं जानते हैं. ह्यूस्टन की राइस यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने बताया कि मछली अपने बेहद नुकीले दांतों से शिकार करती है जो हर शिकार के बाद कमजोर होते जाते हैं और उनका नुकीलापन भी खत्म हो जाता है. ऐसे में अगर उन्हें अपने दातों से अपने शिकार को मजबूती से पकड़ना है तो उनके दातों का नुकीला होना बहुत जरूरी है. इसलिए प्राकृतिक रूप से ही उनके दांत टूटते और उगते रहते हैं.