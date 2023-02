खाने की थाली लात से मारकर मर्दों को परोसती हैं औरतें! चौंकाने वाली है विचित्र परंपरा, जानें क्यों होता है ऐसा

घर में आए किसी मेहमान को खाना परोसना हो या घरवालों को ही खाने की थाली देनी हो, लोग उसे सम्मान पूर्वक भोजन करने वाले के सामने रखते हैं. किसी जरूरतमंद को भी जब खाना दिया जाता है, तो भी हाथों से पकड़कर उसके सामने थाली परोसी जाती है पर क्या आपने कभी सुना है कि कोई महिला अपने पति को पैर से लात मारकर थाली परोसे! (Women kick plate to serve food) सुनने में ये बेशक बेहद शर्मनाक लगता है पर असल में ऐसा एक जनजाति में होता है. आज भी ये विचित्र रिवाज (Weird tradition around the world) इस जनजाति में माना जाता है.

नेपाल के दक्षिणी भाग और भारत के उत्तरी भाग में, तराई इलाके के पास थारू जनजाति (Tharu tribe weird tradition) रहती है. माना जाता है कि ये राजपूत हुआ करते थे जो थार रेगिस्तान से नेपाल की ओर चले गए थे. ये हिन्दू हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं. माना जाता है कि भारत में करीब 1.7 लाख थारू जनजाति के लोग रहते हैं जबकि नेपाल में इनकी संख्या 15 लाख से ज्यादा है. इस जनजाति की सबसे विचित्र परंपरा है लात से मारकर खाना देना.

लात मारकर परोसती हैं खाना

जिस अनाज को हम माथे से लगाते हैं, उसे थारू जनजाति की औरतें पहले थाली में परोसती हैं फिर लात से मारकर पुरुषों की ओर खिसका देती हैं. ये परंपरा आज भी इस जनजाति का हिस्सा है और ये जितनी विचित्र है, इसका कारण भी उतना ही विचित्र है. उड़ीसा पोस्ट और पत्रिका वेबसाइट की रिपोर्ट के अनुसार इस जनजाति में पितृसत्तात्मक परंपरा नहीं, बल्कि मातृसत्तात्मक परंपरा का पालन किया जाता है. औरतें यहां घर की मुखिया होती हैं.

ऐसे हुई थी परंपरा की शुरुआत

चलिए बताते हैं कि इसका कारण क्या है. रिपोर्ट्स के अनुसार 1576 में हल्दीघाटी युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप की सेना के उच्च पद पर बैठे सैनिकों और कुलीन लोगों ने अपने परिवार की रक्षा के लिए उन्हें अन्य सैनिकों और सेवकों के साथ हिमालय की तलहटी में भेज दिया था. ये लोग तराई क्षेत्र तक पहुंचे और वहीं अपना बसेरा बना लिया. इन्हीं लोगों को थारू कहा गया. यहां पहुंचकर महिलाओं को अपनी सामाजिक सुरक्षा के हनन का एहसास हुआ. इस कारण उन्हें मजबूरी में अपने साथ आए निचले पद के सैनिक और नौकरें से ही विवाह करना पड़ा. हालांकि, वो इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं थीं क्योंकि वो सभी उच्छ कुल और अमीर परिवारों से आई थीं. उनके अंदर ऊंची जाति और राज परिवार का खास होने का घमंड था. तब से उन्होंने खुद को परिवारों का मुखिया मान लिया और अपने पतियों को खाना लात मारकर ही देने लगीं. इससे वो अपने रजसी घमंड को भी संतुष्ट करती थीं. धीरे-धीरे इस घमंड ने परंपरा का रूप ले लिया. यही वजह है कि आज भी इस जनजाति की औरतें आभूषणों से सजी रहती हैं. समाज में परिवर्तन आने के बाद परंपरा का पालन कम ही लोग करते हैं, पर ये आज भी वैसे ही मौजूद है.