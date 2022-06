VIDEO: सिर्फ महिलाएं ही कर सकती हैं ये अनोखी ट्रिक! पुरुषों ने की कोशिश मगर बुरी तरह हो गए फेल

आपने अक्सर मर्दों को औरतों पर अपना अधिकार जमाने के लिए ये बोलते सुना होगा कि मर्द सब कुछ कर सकते हैं मगर ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो महिलाएं नहीं कर सकतीं. यही उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि अगर नारी सृजन कर सकती है तो वो सबक कुछ कर सकती है. हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जो एक नई चीज लोगों को बता रहा है जिससे पता चलता है कि मर्दों (Weird tricks that men cannot do) का ये दावा बिल्कुल गलत है कि वो हर चीज कर सकते हैं.

ट्विटर अकाउंट @TansuYegen पर एक वीडियो शेयर किया गया है जो काफी चर्चा में है और इसे देखकर लोग हैरान हैं. कई लोग तो इसमें दिखाई गई चीज के बारे में अधिक जानने की मांग कर रहे हैं. दरअसल, इस वीडियो (Standing vertical holding chair video) में एक खास तरह की ट्रिक दिखाई गई है जो सिर्फ औरतें ही कर सकती हैं मगर मर्द नहीं. दिखने में ये बेहद आसान सी ट्रिक है मगर हैरानी इस बात की है कि वीडियो में एक भी मर्द इसे अंजाम नहीं दे पा रहा है.

मर्द नहीं कर पाए ये ट्रिक

वीडियो में एक महिला इस ट्रिक (trick in which women stand vertical holding chair) को पहले करती है और उसके बाद बाकी लोगों से उसे दोहराने के लिए कहती है. सबसे पहले वो दीवार की तरह मुंह कर के उसके नजदीक खड़ी हो जाती है और दो कदम पीछे आती है. फिर अपने स्थान पर खड़े होकर वो आगे की तरफ इस तरह झुकती है कि उसका सिर दीवार से सटा नजर आ रहा है. इसके बाद वो अपने नजदीक रखी कुर्सी को अपने सामने बची जगह में खिसकाती है और फिर दोनों हाथ से उसे पकड़कर सीने के नजदीक लाती है और उसी पोजीशन में सीधे खड़ी हो जाती है. अब देखने में ये ट्रिक वाकई आसान लग रही है मगर मर्दों के लिए ये कर पाना नामुमकिन साबित हो रही है. एक ओर जहां सारी महिलाएं बड़ी ही आराम से कुर्सी को उठाए-उठाए सीधे खड़ी हो जा रही हैं वहीं मर्द कुर्सी तो उठा ले रहे हैं मगर वो सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं. हर एक मर्द बार-बार सीधे होने की कोशिश कर रहा है मगर वो हिलकर ही रह जा रहा है.

लोगों ने लगाया ट्रिक का अंदाजा

वीडियो के कैप्शन में बताया गया है मर्द आमतौर पर इस ट्रिक का सीधे खड़े होने वाला भाग नहीं कर पाते हैं. इस वीडियो को 20 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं जबकि कई लोगों ने कमेंट कर इसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश की है. हर कोई समझना चाह रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि मर्द सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं. कई लोगों ने कमेंट कर अंदाजे लगाएं हैं मगर वो सच हैं या नहीं हम इसपर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते. एक ने कहा कि मर्दों का पैर ज्यादा बड़ा होता है इसलिए वो दीवार से ज्यादा पीछे चले जाते हैं और सेंटर ऑफ ग्रैविटी दीवार के नजदीक चली जाती है. वहीं एक शख्स ने मर्दों और औरतों के शरीर की बनावट को इसका कराण बताया, उसने कहा कि इंसान और मर्द के शरीर कमर से अलग-अलग प्रपोर्शन में बंटे होते हैं.