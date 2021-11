दवाइयों के पैकेट पर क्यों बनी होती है लाल पट्टी? एक्सपायरी डेट की तरह होता है अहम काम!

हमारे परिवारों में जब कोई मामूली तौर पर बीमार पड़ता है तो घर के ही लोग कोई दवा बता देते हैं. कई बार लोग दवाएं बेचने वाले दुकानदार से ही कोई दवा खरीद कर खा लेते हैं. यूं तो ऐसा करना खतरनाक साबित हो सकता है मगर लोग इन चीजों के बारे में ज्यादा संजीदा नहीं होते. हालांकि बहुत से लोग दवाओं की एक्सपायरी डेट (Expiry Date of Medicine) जरूर चेक कर लेते हैं. पर क्या आप जानते हैं कि दवा (Amazing Facts about Medicines) पर एक और चीज ऐसी होती है जिसे खाने से पहले चेक कर लेना बेहद जरूरी है. ये है कुछ दावाओं पर लाल पट्टी (Why Medicine Packets Have Red Line?). चलिए आपको हम बताते हैं कि इस लाल पट्टी (What Does Red Line Means on Medicine?) का क्या काम है.

आपने कई ऐसी दवाओं के पैकेट देखे होंगे जिन पर लाल रंग की लाइन (Red Strip on Medicines) बनी रहती है. आम आदमी से अगर पूछा जाए कि उस पट्टी का क्या काम है तो वो यही कहेगा कि वो सिर्फ दवा कंपनी की डिजाइन है. लेकिन असल में उस लाइन का बहुत जरूरी काम होता है जिसके बारे में लोग कम ही जानते हैं. एक्सपायरी डेट की तरह ये पट्टी आपको दवा के बारे में बेहद जरूरी चीज के बारे में बताती है.

लाल पट्टी किस बात का सूचक है?

भारत सरकार के स्वास्थ मंत्रालय ने साल 2016 में ट्विटर पर एक पोस्ट शेयर किया थे जिसमें उन्होंने डीटेल में बताया था कि लाल पट्टी का क्या अर्थ होता है. जिस दवा के पैकेट पर लाल पट्टी होती है वो बिना डॉक्टर के प्रिसक्रिप्शन (Medicines to be consumed with Doctor’s Prescription) के नहीं लेना चाहिए. इन दवाओं में एंटिबायोटिक्स प्रमुख होती हैं. ये पट्टियां इस बात का संकेत हैं कि दवा को बिना डॉक्टर के द्वारा बताए नहीं लेना चाहिए.

डॉक्टर से पूछकर की खानी चाहिए दवाएं

कई बार हम दुकानदार से ही दवा मांग लेते हैं. ऐसे में पट्टी को देखकर हम जांच सकते हैं कि वो दवा किस तरह खानी है. हालांकि अपने से या दुकानदार के सुझाव पर कोई भी दवा नहीं खा लेनी चाहिए. किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर की सलाह लेना आवश्यक होता है. पर बिना धारी वाली दवाओं को खाने से आपकी सेहत पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा.